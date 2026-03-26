Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Ціни на одяг Next можуть злетіти через конфлікт на Близькому Сході

Британський торговельний гігант Next офіційно повідомив, що загострення воєнних дій на Близькому Сході призведе до додаткових витрат компанії у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів США).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Керівництво мережі попередило, що тривала війна неминуче відобразиться на цінниках для кінцевих споживачів.

Попри те, що ритейлер демонструє стабільність, нові логістичні та енергетичні виклики вже почали частково нівелювати позитивні прогнози щодо прибутку компанії.

Нова вартість товарів

Виконавчий директор Next Саймон Вольфсон зазначив, що наразі компанія здатна самостійно покривати додаткові збитки завдяки внутрішній економії в інших сферах бізнесу.

Проте, якщо конфлікт навколо Ірану триватиме понад три місяці, ритейлер буде змушений перекласти фінансовий тягар на покупців.

За попередніми оцінками, у такому разі ціни на асортимент товарів для дому та одяг зростуть на 1,5–2% до кінця поточного року.

Попри тривожні сигнали з Близького Сходу, фінансові показники Next залишаються обнадійливими.

Компанія навіть дещо підвищила прогноз прибутку до оподаткування, який тепер очікується на рівні 1,21 мільярда фунтів стерлінгів. Це рішення відповідає багаторічній традиції Next встановлювати обережні цілі, які згодом переглядаються у бік збільшення.

Ринок миттєво відреагував на ці новини: акції компанії на Лондонській біржі підскочили на 5,9%, демонструючи довіру інвесторів до гнучкої моделі управління Саймона Вольфсона.

Ризики для споживачів 

Аналітики Jefferies підкреслюють, що здатність Next ефективно переносити витрати є важливою перевагою в умовах інфляційного тиску.

Проте головним невідомим залишається тривалість нестабільності та ступінь пошкодження енергетичної інфраструктури в зоні конфлікту.

Керівництво Next наголошує, що реальний вплив на купівельну спроможність британців стане відчутним лише тоді, коли бойові дії безпосередньо призведуть до суттєвого подорожчання енергоносіїв.

До того часу компанія намагатиметься утримувати баланс між прибутковістю та лояльністю клієнтів.

Нагадаємо, у великих торгових центрах Дубая та інших міст Перської затоки магазини світових брендів масово закриваються або працюють з мінімальною кількістю персоналу. Конфлікт у регіоні спричинив значні збої в роботі бізнесу та туристичного сектору. 

Автор:
Тетяна Бесараб