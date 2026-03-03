Запланована подія 2

Мировые бренды массово закрывают магазины в Дубае: Apple, Louis Vuitton и Gucci приостановили работу

ТРЦ
В Дубае массово закрывают магазины из-за обострения конфликта / Depositphotos

В крупных торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива магазины мировых брендов массово закрываются или работают с минимальным количеством персонала. Конфликт в регионе вызвал значительные сбои в работе бизнеса и туристического сектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Так группа Chalhoub, управляющая сетями Versace, Sephora и Jimmy Choo, приостановила работу в Бахрейне, тогда как в ОАЭ и Саудовской Аравии работникам разрешили выходить на смену только по собственному желанию.

Компания Amazon закрыла логистический центр в Абу-Даби и приостановила доставку заказов по всему региону.

Кроме того, владелец Gucci компания Kering заявила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре, а также приостановила поездки на Ближний Восток.

Производитель товаров Reckitt также временно остановил завод в Бахрейне и перевел сотрудников на дистанционную работу.

Магазины Apple в Дубае будут оставаться закрытыми по меньшей мере до четверга, а сеть H&M приостановила деятельность в Израиле и Бахрейне. Международные компании принимают экстренные меры для безопасности своего персонала.

В то же время ритейлер Primark, планировавший масштабное расширение в Дубае этой весной, вынужден пересматривать сроки открытия новых точек из-за нестабильной ситуации безопасности.

Реакция рынка

Эскалация боевых действий поставила под опасность один из более динамичных рынков предметов роскоши.

Акции мировых гигантов LVMH, Hermes и Richemont продемонстрировали падение от 4 до 5,7% на фоне новостей о закрытии магазинов Gucci и других премиальных брендов в Катаре, Бахрейне и Кувейте.

Аналитики отмечают, что Ближний Восток обеспечивает до 10% мировых расходов на роскошь и длительная остановка торговли может стоить индустрии сотни миллионов долларов ежемесячно.

Кризис туристического потока

Приостановка работы аэропортов и ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе повреждение пятизвездочного отеля в Дубае, привели к резкому сокращению турпотока.

Это создает дополнительные риски для европейских столиц моды, таких как Париж и Милан, поскольку богатые покупатели с Ближнего Востока пока не могут путешествовать.

Эксперты консалтинговой компании Kearney прогнозируют значительный ущерб для сектора Travel Retail, если ситуация не стабилизируется в ближайшее время.

Напомним, из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана, физические   поставки золота через торговый хаб Дубая   будут существенно ограничены в ближайшие дни.

28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.

Автор:
Татьяна Бессараб