Мировые цены на нефть растут: конфликт США и Израиля с Ираном грозит поставкам

Цены на нефть выросли третий день на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию торговались на уровне 79,44 доллара за баррель, что на 1,70 доллара, или 2,2% выше предыдущих значений. В понедельник котировки поднимались до 82,37 доллара за баррель – наивысшего уровня с января 2025 года, однако часть роста была потеряна, и торги завершились подъемом на 6,7%.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,17 доллара, или 1,6%, до 72,40 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии цена достигла максимума с июня 2025 года, после чего откатилась вниз, однако по итогам дня контракт все же прибавил 6,3%.

Как отметил рыночный аналитик Тони Сикамор, в отсутствие признаков быстрой деэскалации Ормузский пролив фактически остается заблокированным, а Иран демонстрирует готовность наносить удары по энергетической инфраструктуре региона. В таких условиях риски дальнейшего роста цен на нефть сохраняются и только усугубляются с каждым днем затяжного конфликта.

Причины роста напряженности и цен

Воздушная кампания США и Израиля против Ирана в понедельник резко активизировалась. Израиль нанес удары по Ливану, тогда как Иран ответил атаками на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и ударами по танкерам в Ормузском проливе.

На фоне угроз безопасности судоходства танкеры и контейнеровозы начали обходить Ормузский пролив после того, как страховые компании отменили покрытие для судов в этом регионе. Это привело к стремительному росту мировых тарифов на перевозку нефти и газа. Напряжение дополнительно усилилось после заявлений иранских СМИ о том, что представитель Корпуса стражей исламской революции объявил Ормузский пролив закрытым и предупредил о готовности обстреливать любое судно, которое попытается пройти по этому маршруту.

Ормузский пролив имеет критическое значение для глобального энергетического рынка: через него транспортируется около 20% мировых поставок нефти и газа.

Прогнозы и реакция рынка

Аналитики отмечают, что рынки все острее закладывают в цены риск дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По оценке экспертов ING, хотя ограничение транзита через Ормузский пролив является серьезным вызовом, еще большей угрозой для рынка могут стать атаки Ирана на дополнительные объекты энергетической инфраструктуры, что чревато длительными перебоями в снабжении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война США и Израиля против Ирана может продолжаться "определенное время", но вряд ли растянется на годы.

Эксперты ожидают, что цены на нефть будут оставаться повышенными в ближайшей перспективе. Аналитики Bernstein повысили прогноз средней цены Brent в 2026 году с 65 до 80 долларов за баррель, в то же время отметив, что в случае затяжного конфликта котировки могут возрасти до 120–150 долларов за баррель.

Рост рисков уже влияет на рынок нефтепродуктов. Из-за угрозы перерабатывающим мощностям на Ближнем Востоке фьючерсы на дизельное топливо и бензин в США выросли до многолетних максимумов, тогда как европейские котировки газойля продемонстрировали резкий скачок после сбоев в регионе.

Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.