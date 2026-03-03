Світові ціни на нафту зростають: конфлікт США та Ізраїлю з Іраном загрожує постачанню

Ціни на нафту зросли третій день поспіль на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту марки Brent станом торгувалися на рівні 79,44 долара за барель, що на 1,70 долара, або 2,2%, вище попередніх значень. У понеділок котирування піднімалися до 82,37 долара за барель - найвищого рівня з січня 2025 року, однак частину зростання було втрачено, і торги завершилися підйомом на 6,7%.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,17 долара, або 1,6%, до 72,40 долара за барель. Під час попередньої сесії ціна сягнула максимуму з червня 2025 року, після чого відкотилася вниз, проте за підсумками дня контракт усе ж додав 6,3%.

Як зазначив ринковий аналітик Тоні Сікамор, за відсутності ознак швидкої деескалації Ормузька протока фактично залишається заблокованою, а Іран демонструє готовність завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. За таких умов ризики подальшого зростання цін на нафту зберігаються і лише посилюються з кожним днем затяжного конфлікту.

Причини зростання напруженості та цін

Повітряна кампанія США та Ізраїлю проти Ірану в понеділок різко активізувалася. Ізраїль завдав ударів по Лівану, тоді як Іран відповів атаками на енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та ударами по танкерах в Ормузькій протоці.

На тлі загроз безпеці судноплавства танкери та контейнеровози почали оминати Ормузьку протоку після того, як страхові компанії скасували покриття для суден у цьому регіоні. Це призвело до стрімкого зростання світових тарифів на перевезення нафти й газу. Напруження додатково посилилося після заяв іранських ЗМІ про те, що представник Корпусу вартових ісламської революції оголосив Ормузьку протоку закритою та попередив про готовність обстрілювати будь-яке судно, яке спробує пройти цим маршрутом.

Ормузька протока має критичне значення для глобального енергетичного ринку: через неї транспортується близько 20% світових поставок нафти та газу.

Прогнози та реакція ринку

Аналітики зазначають, що ринки дедалі гостріше закладають у ціни ризик подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. За оцінкою експертів ING, хоча обмеження транзиту через Ормузьку протоку є серйозним викликом, ще більшою загрозою для ринку можуть стати атаки Ірану на додаткові об’єкти енергетичної інфраструктури, що загрожує тривалими перебоями в постачанні.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може тривати "певний час", але навряд чи розтягнеться на роки.

Експерти очікують, що ціни на нафту залишатимуться підвищеними в найближчій перспективі. Аналітики Bernstein підвищили прогноз середньої ціни Brent у 2026 році з 65 до 80 доларів за барель, водночас зазначивши, що у разі затяжного конфлікту котирування можуть зрости до 120–150 доларів за барель.

Зростання ризиків уже впливає на ринок нафтопродуктів. Через загрозу переробним потужностям на Близькому Сході ф’ючерси на дизельне паливо та бензин у США зросли до багаторічних максимумів, тоді як європейські котирування газойлю продемонстрували різкий стрибок після збоїв у регіоні.

Зауважимо, що повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.