- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Поставки золота через Дубай остановлены: авиакомпании отменяют рейсы из-за войны
Из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Воздействие на мировые рынки и цены
Дубай является ключевым поставщиком золота для Швейцарии, Гонконга и Индии. Аналитики отмечают, что масштаб влияния на мировое предложение будет зависеть от продолжительности перебоев в авиасообщении.
На фоне эскалации цена на спотовое золото на закрытии торгов в пятницу выросла на 1,7%, достигнув 5277 долларов за тройскую унцию.
Это самый высокий показатель за последний месяц, и эксперты ожидают дальнейшего притока капитала в защитные активы после открытия рынков в понедельник.
Позиция трейдеров и прогнозы
Несмотря на блокировку дубайского узла, торговцы драгоценными металлами отмечают, что работа в других ключевых центрах — Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе и Шанхае — остается стабильной.
В понедельник на рынке, возможно, будут доминировать финансовые потоки именно на этих площадках.
Однако затяжной конфликт может повлечь за собой дефицит физического металла в странах-потребителях, которые традиционно возлагаются на поставки через Ближний Восток.
Напомним, 28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.