Поставки золота через Дубай остановлены: авиакомпании отменяют рейсы из-за войны

золото
Поставки золота через Дубай остановлены / Depositphotos

Из-за отмены авиарейсов на фоне военных ударов США, Израиля и Ирана физические поставки золота через торговый хаб Дубая будут существенно ограничены в ближайшие дни.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Воздействие на мировые рынки и цены

Дубай является ключевым поставщиком золота для Швейцарии, Гонконга и Индии. Аналитики отмечают, что масштаб влияния на мировое предложение будет зависеть от продолжительности перебоев в авиасообщении.

На фоне эскалации цена на спотовое золото на закрытии торгов в пятницу выросла на 1,7%, достигнув 5277 долларов за тройскую унцию.

Это самый высокий показатель за последний месяц, и эксперты ожидают дальнейшего притока капитала в защитные активы после открытия рынков в понедельник.

Позиция трейдеров и прогнозы

Несмотря на блокировку дубайского узла, торговцы драгоценными металлами отмечают, что работа в других ключевых центрах — Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе и Шанхае — остается стабильной.

В понедельник на рынке, возможно, будут доминировать финансовые потоки именно на этих площадках.

Однако затяжной конфликт может повлечь за собой дефицит физического металла в странах-потребителях, которые традиционно возлагаются на поставки через Ближний Восток.

Напомним, 28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.

Автор:
Татьяна Бессараб