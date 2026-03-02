- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Поставки золота через Дубай зупинено: авіакомпанії скасовують рейси через війну
Через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
Вплив на світові ринки та ціни
Дубай є ключовим постачальником золота для Швейцарії, Гонконгу та Індії. Аналітики зазначають, що масштаб впливу на світову пропозицію залежатиме від тривалості перебоїв в авіасполученні.
На тлі ескалації ціна на спотове золото на закритті торгів у п’ятницю зросла на 1,7%, сягнувши 5277 доларів за тройську унцію.
Це найвищий показник за останній місяць, і експерти очікують подальшого притоку капіталу в захисні активи після відкриття ринків у понеділок.
Позиція трейдерів та прогнози
Попри блокування дубайського вузла, торговці дорогоцінними металами зазначають, що робота в інших ключових центрах — Лондоні, Нью-Йорку, Цюриху та Шанхаї — наразі залишається стабільною.
У понеділок на ринку, ймовірно, домінуватимуть фінансові потоки саме на цих майданчиках.
Проте затяжний конфлікт може спричинити дефіцит фізичного металу в країнах-споживачах, які традиційно покладаються на поставки через Близький Схід.
Нагадаємо, 28 лютого США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.