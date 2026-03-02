Запланована подія 2

Поставки золота через Дубай зупинено: авіакомпанії скасовують рейси через війну

золото
Поставки золота через Дубай зупинено / Depositphotos

Через скасування авіарейсів на тлі військових ударів США, Ізраїлю та Ірану, фізичні поставки золота через торговий хаб Дубая будуть суттєво обмежені найближчими днями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Вплив на світові ринки та ціни

Дубай є ключовим постачальником золота для Швейцарії, Гонконгу та Індії. Аналітики зазначають, що масштаб впливу на світову пропозицію залежатиме від тривалості перебоїв в авіасполученні.

На тлі ескалації ціна на спотове золото на закритті торгів у п’ятницю зросла на 1,7%, сягнувши 5277 доларів за тройську унцію.

Це найвищий показник за останній місяць, і експерти очікують подальшого притоку капіталу в захисні активи після відкриття ринків у понеділок.

Позиція трейдерів та прогнози

Попри блокування дубайського вузла, торговці дорогоцінними металами зазначають, що робота в інших ключових центрах — Лондоні, Нью-Йорку, Цюриху та Шанхаї — наразі залишається стабільною.

У понеділок на ринку, ймовірно, домінуватимуть фінансові потоки саме на цих майданчиках.

Проте затяжний конфлікт може спричинити дефіцит фізичного металу в країнах-споживачах, які традиційно покладаються на поставки через Близький Схід.

Нагадаємо,  28 лютого США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.

Автор:
Тетяна Бесараб