Цены на кофе взлетели через закрытый Ормузский пролив: как нефть влияет на стоимость зерен

Цена на кофе арабика на бирже в Нью-Йорке продемонстрировала самый большой скачок за последние две недели. Фьючерсы выросли на 3,1% из-за опасений, что напряженность на Ближнем Востоке спровоцирует логистический кризис и удорожание горючего.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Руководитель отдела исследований Rabobank Карлос Мера отмечает, что риск длительного конфликта оказывает непосредственное влияние на логистические расходы. Высокие цены на нефть делают доставку продукции более дорогой на каждом этапе.

Кроме того, ситуация усугубляется критическим сокращением сертифицированных запасов арабики и робусты на мировых складах, что делает рынок чрезвычайно уязвимым к любым перебоям в поставках.

Дорогое топливо и внутренние перевозки

Старший вице-президент StoneX Group Дэрил Крист отмечает важность топливного фактора.

Кофе является топливосодержащим продуктом, поскольку зерна нуждаются в длительной транспортировке грузовиками из глубины стран-производителей в экспортные порты.

Любой рост стоимости дизельного топлива мгновенно отражается на конечной цене контракта в Нью-Йорке или Лондоне.

Климатические угрозы в Бразилии

Дополнительным драйвером роста цен стал погодный фактор в Бразилии, являющейся крупнейшим мировым производителем кофе.

Длительная засуха в основных сельскохозяйственных регионах страны ставит под угрозу будущий урожай.

Директор Commtrendz Research Гнанасекар Тиагараджан добавляет, что укрепление бразильского реала также играет против покупателей, поскольку это снижает интерес местных фермеров в экспорте и еще больше ограничивает глобальное предложение.

Как это может повлиять на рынок

Поскольку кофе доставляется по морю, блокировка пролива и дорогая нефть заставляют компании искать обходные пути (например, вокруг Африки). Это продлевает сроки доставки в неделю и замораживает оборотные средства бизнеса.

Розничные сети и кафе обычно имеют запас крепости на 1–3 месяца, но длительный рост заставит их поднять цены на 10–20%. Вполне возможно, что вместо привычных 250 г или 1 кг на полках будет появляться все больше "экономупаковок" по 225 г или 900 г по той же цене.

Напомним, что мировой топливный кризис также может повысить себестоимость украинской агропродукции на 5–10%, а при отрицательном сценарии — до 20%. Больше всего на расходы аграриев влияют цены на дизель и газ.