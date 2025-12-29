Какая средняя стоимость чашки кофе в разных областях Украины

41 грн в среднем стоит чашка эспрессо в Украине в декабре 2025 года. За год кофе подорожал на 17%, а с начала полномасштабной войны – почти в 2 раза. Дороже всего сейчас эспрессо на Львовщине, а дешевле всего можно попробовать кофе на Хмельнитчине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кофе в Украине снова подорожал: 41 грн составила средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года. Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 грн. В целом эспрессо подорожало почти в 2 раза с начала полномасштабной.

В 2024 году в среднем за чашечку кофе нужно было заплатить 31 грн.

Где эспрессо бьет по кошельку больше всего

Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине — в среднем, 47 гривен за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил кофейный рейтинг, вытеснив многолетнего южного лидера. Одещина, которая два года была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте — 45 гривен за эспрессо.

Впрочем, не вся страна пьет кофе по львовским ценам. Самое дешевое эспрессо уже третий год можно найти на Хмельнитчине — 33 гривны за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год, цена выросла на 18%. За 35 гривен можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.

А вот самый большой годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской — 36 гривен. Еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.

Эспрессо — основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость напрямую влияет на цену любого напитка в кафе.

Заметим, в схемах незаконной продажи кофе за наличные деньги задействованы как традиционные рынки, так и крупные розничные сети, использующие схему дробления бизнеса на ФЛП. Поэтому государственный бюджет ежегодно теряет более 1 миллиарда гривен.