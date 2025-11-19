Запланована подія 2

Из-за "кофейных" схем бюджет Украины теряет более миллиарда гривен – Гетманцев

кофе
Контрабанда и схемы с ФЛПами обходятся бюджету в 1 миллиард гривен / Depositphotos

В схемах незаконной продажи кофе за наличные деньги задействованы как традиционные рынки, так и крупные розничные сети, использующие схему дробления бизнеса на ФЛПов. Поэтому государственный бюджет ежегодно теряет более 1 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, проблемы возникают уже на этапе таможенного оформления: каждый год каждая третья тонна кофе попадает в Украину контрабандным путем — его завозят либо под видом цикория, либо полностью без декларирования.

Основными лидерами по объемам растаможки (что часто является прикрытием для схем), остаются Киевская и Львовская таможни.

Гетманцев отмечает, что ветвь показывает значимые трудности с налоговой дисциплиной. За первые девять месяцев 2025 года:

  • Уровень уплаты НДС, хоть и вырос до 1,45% (на 0,28 п.п. по сравнению с 2024 годом), все еще ниже на 0,46 п.п. от показателей 2023 года.
  • Налог на прибыль упал до 0,85% (это на 0,09 п.п. меньше, чем в 2024 году).

Наиболее очевидным свидетельством тенизации отрасли является уровень оплаты труда:

  • Средняя зарплата по отрасли составляет всего 12,9 тыс. грн., тогда как рыночная зарплата, по данным work.ua, достигает 22,0 тыс. грн. В общем, 89% плательщиков платят зарплаты ниже рыночной.
  • У более 18% предприятий средняя заработная плата ниже минимальной, что прямо указывает на использование схем уклонения от налогообложения.

Ранее Гетманцев сообщал, что за год в Украину попадает около 3 тысяч тонн нелегального кофе, который контрабандой проходит мимо таможенников и правоохранителей. Поэтому государство теряет более миллиарда гривен в год.

Автор:
Татьяна Бессараб