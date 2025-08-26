Ущерб более миллиарда гривен: в Украину контрабандой ввозят 3 тысячи тонн кофе в год

Ежегодно в Украину попадает около 3 тысяч тонн нелегального кофе, который контрабандой проходит мимо таможенников и правоохранителей. Поэтому государство теряет более миллиарда гривен в год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Контрабандный кофе в Украине

Ежегодно в Украину попадает около 3 тысяч тонн нелегального кофе, что составляет примерно каждую третью тонну общего импорта.

Часть продукции ввозится под видом цикория, а дальше либо продается за наличные деньги, либо переупаковывается под международные бренды и тоже реализуется за кэш.

Нелегальный кофе попадает не только на рынки и крупные торговые сети, но и через многочисленные ФЛПы, работающие в фуд-ритейле, подчеркнул Гетманцев.

"Только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год, но, к тому же, потребитель получает некачественный, контрафактный товар", - заявил он.

Напомним, ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 миллиардов гривен.