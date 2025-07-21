Контрабанда электроники нанесла бюджету 20 миллиардов гривен ущерба

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Половину из этой суммы — примерно 10 миллиардов — повлекла за собой контрабанда техники Apple.

Речь идет о деятельности крупных организованных преступных группировок, системно поставляющих технику в обход таможенного контроля. По данным Гетманцева, такие схемы предусматривают ввоз продукции без уплаты налогов, после чего ее реализуют через подставные физические лица-предприниматели. Продажа проходит открыто — в центральных локациях городов с масштабной рекламой.

Гетманцев подчеркнул, что функционирование таких схем невозможно без содействия отдельных таможенников и представителей правоохранительных органов. Он призвал к решительным действиям против причастных: только жесткое наказание для организаторов и всех участников позволит искоренить контрабанду.

Отношение к таким дельцам и темкам может быть только одно. Вырывать с корнями – без "порешающих", без лишних разговоров и затягивания. Потому что мы понимаем, что без прикрытия отдельных таможенников и правоохранителей, они не могли бы системно нарушать закон — заявил он.

Напомним, в прошлом году Государственная налоговая служба в октябре провела 432 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе продукции Apple. По результатам проверок на нарушителей будут наложены штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен.