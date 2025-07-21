Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Контрабанда электроники нанесла бюджету 20 миллиардов гривен ущерба

тень
Убытки бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 миллиардов гривен/скриншот

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Половину из этой суммы — примерно 10 миллиардов — повлекла за собой контрабанда техники Apple.

Речь идет о деятельности крупных организованных преступных группировок, системно поставляющих технику в обход таможенного контроля. По данным Гетманцева, такие схемы предусматривают ввоз продукции без уплаты налогов, после чего ее реализуют через подставные физические лица-предприниматели. Продажа проходит открыто — в центральных локациях городов с масштабной рекламой.

Гетманцев подчеркнул, что функционирование таких схем невозможно без содействия отдельных таможенников и представителей правоохранительных органов. Он призвал к решительным действиям против причастных: только жесткое наказание для организаторов и всех участников позволит искоренить контрабанду.

Отношение к таким дельцам и темкам может быть только одно. Вырывать с корнями – без "порешающих", без лишних разговоров и затягивания. Потому что мы понимаем, что без прикрытия отдельных таможенников и правоохранителей, они не могли бы системно нарушать закон — заявил он.

Напомним, в прошлом году Государственная налоговая служба в октябре провела 432 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе продукции Apple. По результатам проверок на нарушителей будут наложены штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко