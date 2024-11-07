Податкова оштрафувала продавців техніки, зокрема Apple, на 114 млн грн – Гетманцев

Державна податкова служба у жовтні провела 432 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, зокрема продукції Apple. За результатами перевірок на порушників буде накладено штрафи на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також під час перевірок було зафіксовано понад 190 випадків використання праці без офіційного оформлення трудових відносин. ДПС продовжує заходи стосовно п'яти найбільших мереж, що займаються продажем контрабандної електроніки.

Для здійснення перевірок і хронометражу роботи понад 200 магазинів було залучено понад 550 працівників ДПС, з яких понад 260 працювали у Києві.

Контрольні заходи триватимуть до повного припинення порушень законодавства. Виявлені матеріали щодо правопорушень передаються до Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що Державна податкова служба для зручності платників податків та користувачів створила сайт - "Територія високого рівня податкової довіри".

На сайті "Територія високого рівня податкової довіри" платники зараз можуть ознайомитись з інформацією, як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому. Згодом там будуть розраховані середні показники критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

У той же час, з боку експертів є побоювання, що до тих компаній, які не потраплять до "клубу", податківці будуть ставитись упереджено, що створить у таких платників податків проблеми та призведе до необґрунтованих перевірок та тиску. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

Зазначимо, що у жовтні було оновлено історичний рекорд обсягу “білих” торговельних операцій, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).