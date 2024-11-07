Налоговая оштрафовала продавцов техники, в том числе Apple, на 114 млн грн — Гетманцев

Государственная налоговая служба в октябре провела 432 проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе продукции Apple. По результатам проверок на нарушителей будут наложены штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Также в ходе проверок было зафиксировано более 190 случаев использования труда без официального оформления трудовых отношений. ДПС продолжает мероприятия по пяти крупнейшим сетям, занимающимся продажей контрабандной электроники.

Для проведения проверок и хронометража работы более 200 магазинов было привлечено более 550 работников ГНС, из которых более 260 работали в Киеве.

Контрольные мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушений законодательства. Выявленные материалы о правонарушениях передаются в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что Государственная налоговая служба для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт – " Территория высокого уровня налогового доверия ".

На сайте "Территория высокого уровня налогового доверия" плательщики могут ознакомиться с информацией, как присоединиться к Перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем. Впоследствии там будут рассчитаны средние показатели критериев в разрезе регионов, видов экономической деятельности, групп налогоплательщиков и периодов.

В то же время, со стороны экспертов есть опасения, что к компаниям, которые не попадут в "клуб", налоговики будут относиться предвзято, что создаст у таких налогоплательщиков проблемы и приведет к необоснованным проверкам и давлению. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.

Отметим, что в октябре был обновлен исторический рекорд объема белых торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО).