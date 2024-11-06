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Штрафы за неиспользование РРО: в Украине объем "белых" расчетов обновил рекорд
В октябре обновлен исторический рекорд объема “белых” торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО).
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, в октябре объем расчетов, проведенных с использованием (РРО), составил 408,36 млрд грн, что почти на треть больше, чем было в январе (310,24 млрд грн).
Также среднедневный объем сделок вырос до 13,2 млрд грн против 10 млрд грн в январе.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Почти 30 000 проверок
Гетманцев также предостерег торговцев от уклонения учета сделок через РРО.
Как сообщил нардеп, количество фактических проверок в январе-октябре 2024 года уже составило 29 100, а по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Возврат штрафов за отсутствие РРО
Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.
В начале великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров.
Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.
Поэтому с 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.
Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).