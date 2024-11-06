Штрафы за неиспользование РРО: в Украине объем "белых" расчетов обновил рекорд

В октябре обновлен исторический рекорд объема “белых” торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в октябре объем расчетов, проведенных с использованием (РРО), составил 408,36 млрд грн, что почти на треть больше, чем было в январе (310,24 млрд грн).

Также среднедневный объем сделок вырос до 13,2 млрд грн против 10 млрд грн в январе.

Почти 30 000 проверок

Гетманцев также предостерег торговцев от уклонения учета сделок через РРО.

Как сообщил нардеп, количество фактических проверок в январе-октябре 2024 года уже составило 29 100, а по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).