Штрафи за невикористання РРО: в Україні обсяг "білих" розрахунків оновив рекорд

У жовтні оновлено історичний рекорд обсягу “білих” торговельних операцій, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у жовтні обсяг розрахунків, проведених з використанням (РРО), становив 408,36 млрд грн, що майже на третину більше, ніж було у січні (310,24 млрд грн).

Також середньоденний обсяг операцій зріс до 13,2 млрд грн проти 10 млрд грн в січні.

Майже 30 000 перевірок

Гетманцев також застеріг торгівців від ухилення обліку операцій через РРО.

Як повідомив нардеп, кількість фактичних перевірок в січні-жовтні 2024 році вже склала 29 100, а за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).