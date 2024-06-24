Особое место для избранных. Что внутри закона о "клубе белого бизнеса", который приняла Рада?

Компании и предприниматели, которые соблюдают законодательство и платят много в госбюджет, избавятся от налоговых проверок. Впрочем, выполнить эти условия смогут далеко не все налогоплательщики, что пугает и бизнес, и экспертов.

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Верховная Рада 18 июня приняла в целом законопроект № 11084 о "клубе белого бизнеса". Он нацелен на упрощение налогового администрирования для налогоплательщиков, которые имеют высокий уровень соблюдения налогового законодательства и соответствуют другим параметрам, таким как уровень уплаты налогов и прозрачное начисление заработной платы.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует, что в состав этого клуба войдут порядка 5 тысяч налогоплательщиков, а внимание со стороны Государственной налоговой службы (ГНС) к ним будет минимальным.

В то же время, со стороны экспертов есть опасения, что к тем компаниям, которые не попадут в "клуб", налоговики будут относиться предвзято, что создаст у таких налогоплательщиков проблемы и приведет к необоснованным проверкам и давлению.

Главные правила "клуба"

Даниил Гетманцев выступил с инициативой о создании "Клуба белого бизнеса" еще в марте. Суть предложения была такова: сформировать отдельный список (или реестр) налогоплательщиков, которые четко следуют нормам налогового и прочего законодательства. Участники этого списка практически не будут контактировать с ГНС, вплоть до полного освобождения от проверок.

Позже эти идеи трансформировались в законопроект № 11084, который и принял парламент.

На момент выхода этого материала финальная редакция документа не была обнародована. Поэтому анализ норм законопроекта будет основан на той версии, которую профильный комитет утвердил ко второму чтению.

Итого, депутаты предложили дополнить Налоговый кодекс следующими нормами:

1. Пока в Украине действует военное положение, для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства устанавливается особый режим администрирования налогов, сборов, платежей.

2. К числу добросовестных налогоплательщиков причисляются компании и физлица-предприниматели, которые соответствуют таким критериям (приведенный ниже список не исчерпывающий):

налоговые долги не превышают 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) и срок таких долгов не более 30 дней;



долги по единому соцвзносу (ЕСВ) отсутствуют;



нет нарушений, связанных с подачей отчетности;



нет решений о признании налогоплательщика рисковым (в рамках уплаты НДС);



собственники и бенефициары налогоплательщика не находятся под санкциями и не связаны с государством-агрессором;



налогоплательщик не находится в состоянии ликвидации или в процессе банкротства.

3. Также в зависимости от категории налогоплательщика (юрлицо, ФЛП, резидент "Дия.Сити" и т.д.) будут учитываться дополнительные критерии, такие как уровень уплаты налога на прибыль, размер среднемесячной зарплаты, которую получают сотрудники, суммы уплаченного НДС.

4. Бизнес, который отвечает вышеуказанным требованиям, попадает в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

5. Этот перечень будет обнародован на официальном сайте ГНС, и налоговая будет его пересматривать каждый квартал.

Меньше проверок и персональный налоговый менеджер

Преференции для бизнеса, который попадет в перечень "белых" налогоплательщиков, сводятся прежде всего к более мягкому налоговому контролю.

В частности, компании и физлица-предприниматели в "клубе" освобождаются от:

фактических проверок по вопросам лицензирования деятельности по хранению горючего исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки; документальных внеплановых проверок, кроме тех, которые проводятся: по инициативе налогоплательщика, по вопросам трансфертного ценообразования, в рамках процедуры возмещения НДС, в связи с реорганизацией юрлица, а также если налогоплательщик занимается производством и реализацией подакцизной продукции, организацией азартных игр, оказывает финансовые и платежные услуги.



Дополнительно добросовестные налогоплательщики получают право на индивидуальные налоговые консультации и возможность контактировать с ГНС через специально уполномоченного сотрудника (комплаенс-менеджера).

Такой менеджер обязан консультировать налогоплательщика по всем вопросам, связанным с исполнением его налоговых обязательств. Контакт с комплаенс-менеджером возможен как очно, так и с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Разделение на "хороших" и «плохих» – опасная практика

Как объясняет Даниил Гетманцев, принятие законопроекта о "клубе белого бизнеса" – это очередной шаг к имплементации риск-ориентированного подхода при организации проверок налогоплательщиков.

"Если компания законопослушная, исправно платит налоги, то внимание налоговиков к ней будет минимальным, а ГНС ​​придет с проверкой в ​​последнюю очередь, возможно и вовсе не будет проверять. Это и есть тот риск-ориентированный подход, к которому мы стремимся и внедряем шаг за шагом", – прокомментировал Гетманцев в интервью Delo.

Первый заместитель главы финансово-налогового комитета Рады Ярослав Железняк со своей стороны заявил, что законопроект был значительно доработан вместе с бизнес-ассоциациями и экспертами. "Все замечания и рекомендации должны быть учтены", – заверил Железняк.

Иными словами, если верить словам депутатов, бизнес дал "добро" на то, чтобы этот законопроект был принят именно в такой форме.

Впрочем, эту позицию разделяют не все.

Экс-глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что в лучшем случае в "клуб" попадет тысяча налогоплательщиков. По мнению Южаниной, такое разделение является несправедливым, поскольку все остальные компании и предприниматели тоже платят налоги в больших объемах, поэтому непонятно, почему «к ним должно быть другое отношение».

Координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман говорит, что само позиционирование «клуба белого бизнеса» некорректное. «Если мы 5% бизнеса будем называть «белым», то получается, что остальные 95% – «серый» и «черный» бизнес? Это очень опасная формулировка», – прокомментировал Гетман.

Основатель Advanter Group и бизнес-сообщества Board Андрей Длигач считает, что государство должно способствовать развитию бизнеса, а не вводить искусственные ограничения и разделения. "Почему компания, в которой более низкие зарплаты, неблагочесна? Почему государство должно брать на себя право указывать бизнесу, какая у него должна быть бизнес-модель или конкурентное преимущество?", – написал на своей странице в Facebook Длигач.