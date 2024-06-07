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Налоговые ставки растут и проверок все больше. Главные изменения в налоговом законодательстве в 2024 году
Налоговая система в Украине становится все более обременительной. Это чувствуют на себе все налогоплательщики – и физлица, и бизнес. Депутаты вновь заговорили о том, что госбюджету не хватает денег, поэтому налоги нужно повышать и дальше.
На первый взгляд может показаться, что глобальные изменения в законодательстве не происходят. Но налоговое администрирование ужесточается, полномочия проверяющих стали шире, а ставки отдельных налогов растут или будут пересмотрены в ближайшем будущем.
И депутаты не намерены останавливаться на достигнутом. Они заявляют о том, что на оборонные расходы в 2024 году нужно где-то найти дополнительно около 300 млрд грн. Искать эти деньги, скорее всего, будут в карманах налогоплательщиков.
Так что, очередное повышение налогов уже не за горами.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что нового в налогообложении появилось с начала года
В течение 1-го полугодия налоговое законодательство в Украине пополнилось целым перечнем новых норм. Часть из них имеет технический характер, некоторые же достаточно важны и касаются многих налогоплательщиков.
С 1 января:
- увеличились на 20% специфические ставки акцизного налога и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий;
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банки платят налог на прибыль по ставке 25% (стандартная ставка – 18%);
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упразднена льгота в виде освобождения от уплаты НДС при ввозе в Украину некоторых лекарственных средств и медицинских изделий.
С 16 марта:
- освобождены от уплаты платы за землю земельные участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, разрушенные в результате боевых действий;
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отменена ответственность за ошибочную уплату налогоплательщиком денежного обязательства на другой бюджетный счет (при условии своевременной уплаты такого налога на правильный счет);
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перечень получателей благотворительной помощи, которая не включается в общий налогооблагаемый доход, дополнена такой категорией, как военнослужащие (резервисты), не имеющие статуса участников боевых действий, и члены семей военнослужащих, которые погибли;
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налогоплательщики при внесении изменений в сведения о юрлице могут теперь заявить о желании зарегистрироваться плательщиком НДС, плательщиком единого налога или быть включенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
Кроме того, Верховная Рада 9 мая приняла два законопроекта (№ 10168-2 и № 10169-2). Первый предусматривает, что Кабинет министров может вводить и отменять режим экспортного обеспечения для некоторых видов сельхозпродукции. Под действие такого режима будут попадать только те сельхозпроизводители, которые являются плательщиками НДС.
Одна из ключевых норм второго законопроекта заключается в том, что таможенное оформление сельхозпродукции в рамках режима экспортного обеспечения будет доступно при помощи упрощенной таможенной декларации.
"В целом эти два законопроекта призваны усилить борьбу с теневым экспортом сельскохозяйственной продукции. Но они все еще ожидают подписи президента, поэтому пока невозможно оценить их фактическое влияние", – уточняет партнер юридической компании Moris Василий Андрусяк.
Какие налоговые изменения начнут действовать во 2-м полугодии
Уже вскоре, с 16 июня, вступит в силу норма, которая даст налогоплательщикам возможность взаимодействовать с Государственной налоговой службой (ГНС) в режиме видеоконференции при рассмотрении материалов проверок и жалоб.
С 1 июля должны уменьшиться сроки проверок в отношении сумм НДС, которые подлежат бюджетному возмещению. "Камеральные проверки должны проводиться в течение 20 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи декларации, а сроки проведения документальных проверок бюджетного возмещения должны сократиться с 60 до 40 календарных дней", – говорит Василий Андрусяк.
Что касается ревизий в целом, то на 2024 год отменен мораторий на налоговые проверки для большинства налогоплательщиков. В первую очередь в план-график документальных проверок попадают те представители бизнеса, деятельность которых ГНС считает рисковой.
С 1 августа обновится порядок взаимодействия налоговых органов и Центрального депозитария ценных бумаг и депозитарных учреждений. Налоговые органы получат доступ к данным об открытых депозитарных счетах учредителей хозяйственных обществ (владельцев долей в уставном капитале).
Помимо этого, на второе полугодие запланирован первый автоматический обмен данными о финансовых счетах между ГНС и налоговыми органами других стран.
"На практике это означает, что украинская налоговая узнает о том, кто из налоговых резидентов Украины имеет счета в иностранных финансовых учреждениях", – объясняет Василий Андрусяк.
Каких еще налоговых "сюрпризов" ждать в будущем
Среди самых "свежих" изменений – законопроект № 11090, согласно нормам которого ставки акциза на табачные изделия будут привязаны к евро, и законопроект № 11256-2 о приведении акциза на основные виды топлива (бензин, дизель, сжиженный газ, биотопливо) к уровню ставок, которые установлены в Евросоюзе.
Если сконцентрироваться на главном, то вплоть до 2028 года:
- акцизные налоги на сигареты и на прочую табачную продукцию вырастут на 20-50% до 67/85 евро за 1 кг продукции или за 1000 штук;
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акцизы на топливо вырастут на 34-136% до 359 евро/1000 л (бензин), 330 евро/1000 л (дизтопливо), 70 евро/1000 л (автогаз).
Рада поддержала оба законопроекта пока только в первом чтении, но их судьба явно предрешена – они будут приняты и вступят в силу.
На повестке дня повышение других налогов и сборов. Готового законопроекта еще нет, но уже идут дискуссии о пересмотре ставок НДС и военного сбора. В частности, базовая ставка НДС может вырасти с 20% до 23%, а военный сбор – с 1,5% до 5%.
"Но это (прогрессивная шкала – ред.) точно не ближайшая перспектива, поскольку это планируется делать после реформирования упрощенной системы налогообложения и после реформы налогового администрирования в части обеспечения конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС", – говорит Татьяна Жук.