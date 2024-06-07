Налоговые ставки растут и проверок все больше. Главные изменения в налоговом законодательстве в 2024 году

Налоговая система в Украине становится все более обременительной. Это чувствуют на себе все налогоплательщики – и физлица, и бизнес. Депутаты вновь заговорили о том, что госбюджету не хватает денег, поэтому налоги нужно повышать и дальше.

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На первый взгляд может показаться, что глобальные изменения в законодательстве не происходят. Но налоговое администрирование ужесточается, полномочия проверяющих стали шире, а ставки отдельных налогов растут или будут пересмотрены в ближайшем будущем.

И депутаты не намерены останавливаться на достигнутом. Они заявляют о том, что на оборонные расходы в 2024 году нужно где-то найти дополнительно около 300 млрд грн. Искать эти деньги, скорее всего, будут в карманах налогоплательщиков.

Так что, очередное повышение налогов уже не за горами.

Что нового в налогообложении появилось с начала года

В течение 1-го полугодия налоговое законодательство в Украине пополнилось целым перечнем новых норм. Часть из них имеет технический характер, некоторые же достаточно важны и касаются многих налогоплательщиков.

С 1 января:

увеличились на 20% специфические ставки акцизного налога и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий;

банки платят налог на прибыль по ставке 25% (стандартная ставка – 18%);



упразднена льгота в виде освобождения от уплаты НДС при ввозе в Украину некоторых лекарственных средств и медицинских изделий.



С 16 марта:

освобождены от уплаты платы за землю земельные участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, разрушенные в результате боевых действий;

отменена ответственность за ошибочную уплату налогоплательщиком денежного обязательства на другой бюджетный счет (при условии своевременной уплаты такого налога на правильный счет);



перечень получателей благотворительной помощи, которая не включается в общий налогооблагаемый доход, дополнена такой категорией, как военнослужащие (резервисты), не имеющие статуса участников боевых действий, и члены семей военнослужащих, которые погибли;



налогоплательщики при внесении изменений в сведения о юрлице могут теперь заявить о желании зарегистрироваться плательщиком НДС, плательщиком единого налога или быть включенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.



Кроме того, Верховная Рада 9 мая приняла два законопроекта (№ 10168-2 и № 10169-2). Первый предусматривает, что Кабинет министров может вводить и отменять режим экспортного обеспечения для некоторых видов сельхозпродукции. Под действие такого режима будут попадать только те сельхозпроизводители, которые являются плательщиками НДС.

Субъекты хозяйствования, которые обеспечили возврат не менее 80% валютной выручки от экспорта указанной (сельскохозяйственной) продукции в период с 11 ноября 2023 года по 12 ноября 2024 года, смогут применять ставку НДС в размере 0%. Остальные экспортеры будут вынуждены платить НДС по ставке 14% или 20%. Игорь Ясько управляющий партнер юридической компании Winner

Одна из ключевых норм второго законопроекта заключается в том, что таможенное оформление сельхозпродукции в рамках режима экспортного обеспечения будет доступно при помощи упрощенной таможенной декларации.

"В целом эти два законопроекта призваны усилить борьбу с теневым экспортом сельскохозяйственной продукции. Но они все еще ожидают подписи президента, поэтому пока невозможно оценить их фактическое влияние", – уточняет партнер юридической компании Moris Василий Андрусяк.

Какие налоговые изменения начнут действовать во 2-м полугодии

Уже вскоре, с 16 июня, вступит в силу норма, которая даст налогоплательщикам возможность взаимодействовать с Государственной налоговой службой (ГНС) в режиме видеоконференции при рассмотрении материалов проверок и жалоб.

С 1 июля должны уменьшиться сроки проверок в отношении сумм НДС, которые подлежат бюджетному возмещению. "Камеральные проверки должны проводиться в течение 20 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи декларации, а сроки проведения документальных проверок бюджетного возмещения должны сократиться с 60 до 40 календарных дней", – говорит Василий Андрусяк.

Что касается ревизий в целом, то на 2024 год отменен мораторий на налоговые проверки для большинства налогоплательщиков. В первую очередь в план-график документальных проверок попадают те представители бизнеса, деятельность которых ГНС считает рисковой.

Также у налоговых органов остается право проводить в 2024 году проверки субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере производства/реализации подакцизной продукции, организуют азартные игры, оказывают финансовые и платежные услуги. Татьяна Жук юрист ECOVIS Bondar & Bondar Law Bureau

С 1 августа обновится порядок взаимодействия налоговых органов и Центрального депозитария ценных бумаг и депозитарных учреждений. Налоговые органы получат доступ к данным об открытых депозитарных счетах учредителей хозяйственных обществ (владельцев долей в уставном капитале).

Помимо этого, на второе полугодие запланирован первый автоматический обмен данными о финансовых счетах между ГНС и налоговыми органами других стран.

"На практике это означает, что украинская налоговая узнает о том, кто из налоговых резидентов Украины имеет счета в иностранных финансовых учреждениях", – объясняет Василий Андрусяк.

Каких еще налоговых "сюрпризов" ждать в будущем

Среди самых "свежих" изменений – законопроект № 11090, согласно нормам которого ставки акциза на табачные изделия будут привязаны к евро, и законопроект № 11256-2 о приведении акциза на основные виды топлива (бензин, дизель, сжиженный газ, биотопливо) к уровню ставок, которые установлены в Евросоюзе.

Если сконцентрироваться на главном, то вплоть до 2028 года:

акцизные налоги на сигареты и на прочую табачную продукцию вырастут на 20-50% до 67/85 евро за 1 кг продукции или за 1000 штук;

акцизы на топливо вырастут на 34-136% до 359 евро/1000 л (бензин), 330 евро/1000 л (дизтопливо), 70 евро/1000 л (автогаз).



Рада поддержала оба законопроекта пока только в первом чтении, но их судьба явно предрешена – они будут приняты и вступят в силу.

На повестке дня повышение других налогов и сборов. Готового законопроекта еще нет, но уже идут дискуссии о пересмотре ставок НДС и военного сбора. В частности, базовая ставка НДС может вырасти с 20% до 23%, а военный сбор – с 1,5% до 5%.

Не стоит забывать о том, что под прицелом находится упрощенная система налогообложения. Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает реформирование "упрощенки" путем сужения сферы ее применения, исключения из нее юридических лиц и пересмотра уровня налоговых ставок. Также в Нацстратегии заложена идея введения прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физлиц (НДФЛ).

"Но это (прогрессивная шкала – ред.) точно не ближайшая перспектива, поскольку это планируется делать после реформирования упрощенной системы налогообложения и после реформы налогового администрирования в части обеспечения конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС", – говорит Татьяна Жук.