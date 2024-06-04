Верховная Рада поддержала повышение акцизного налога на табачные изделия

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он добавил, что за основу проголосовали 249 депутатов.

По словам Железняка, законопроект предусматривает привязку акциза на сигареты к евро вместо гривны. В 2025 году акциз вырастет на 23%, а с 2026 по 2028 год он будет увеличиваться ежегодно на 5%.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года минимальный акциз на сигареты будет составлять 63,45 евро на 1000 штук. Это произойдет путем простого перечисления действующей ставки по гривне в евро. То же предусмотрено и для ставки акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева.

В 2024 году повышение произойдет только в случае девальвации.

Ожидается, что реализация законопроекта увеличит доходы бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий: в 2025 году – примерно на 612 млн грн, в 2026 – на 5 млрд грн, в 2027 году – на 9,3 млрд грн, в 2028 году – на 13,8 млрд грн.

Также законопроект регламентирует повышение ставок на 2026-2028 годы, которое пока не предусмотрено Налоговым кодексом. В частности, минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году в размере 90 евро, а ставка акцизного налога на ТВЭН за 3 года должна повыситься до 72 евро.

"Ко второму чтению будем пересматривать вопросы ТВЭНов (табачные изделия для электрического нагрева - ред.), который подчеркивают общественные организации", - добавил он.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 31 мая рекомендовал парламента в первом чтении принять за основу правительственный законопроект №11090 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия".

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