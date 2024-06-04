Верховна Рада підтримала підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він додав, щоза основу проголосували 249 депутатів.

За словами Железняка, законопроєкт передбачає прив’язку акцизу на цигарки до євро замість гривні. У 2025 році акциз зросте на 23%, а з 2026 по 2028 роки він збільшуватиметься щорічно на 5%.

Відповідно до законопроєкту, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

У 2024 році підвищення відбудеться лише у випадку девальвації.

Очікується, що реалізація законопроєкту збільшить доходи бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів: у 2025 році – приблизно на 612 млн грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,3 млрд грн, у 2028 році – на 13,8 млрд грн.

Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

"До другого читання будемо переглядати питання ТВЕНів (тютюнові вироби для електричного нагрівання - ред.), на якому наголошують громадські організації", - додав він.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 31 травня рекомендував парламенту в першому читанні прийняти за основу урядовий законопроект №11090 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Джерело фото: ua.depositphotos.com