- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
В мае Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 6,2 миллиарда гривен
По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 99,8 млрд. грн., что превысило план на 6,6%, то есть на 6,2 млрд. грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что по оперативным данным (на 16.00 31.05), в мае 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Поступления от Государственной налоговой службы
По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 99,8 млрд грн, в том числе:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 42,0 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 20,2 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено – 12,7 млрд грн);
- 17,3 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 11,4 млрд грн – акцизный налог;
- 5,8 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,4 млрд гривен – эта сумма также на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну.
В Минфине сообщают, что таким образом выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 108,6% (+12,0 млрд грн), в том числе:
- Государственная налоговая служба – 106,6% (+6,2 млрд грн);
- Государственная таможенная служба – 112,1% (+5,2 млрд грн).
В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 42,0 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
"Спасибо налогоплательщикам за вклад в поддержку Вооруженных Сил и финансовой стабильности страны", - подытожили в Министерстве.
Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.
Отметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.
Фото: ua.depositphotos.com