В мае Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет на 6,2 миллиарда гривен

По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 99,8 млрд. грн., что превысило план на 6,6%, то есть на 6,2 млрд. грн.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что по оперативным данным (на 16.00 31.05), в мае 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Поступления от Государственной налоговой службы

По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 99,8 млрд грн, в том числе:

42,0 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

20,2 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено – 12,7 млрд грн);

17,3 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

11,4 млрд грн – акцизный налог;

5,8 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,4 млрд гривен – эта сумма также на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну.

В Минфине сообщают, что таким образом выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 108,6% (+12,0 млрд грн), в том числе:

Государственная налоговая служба – 106,6% (+6,2 млрд грн);

Государственная таможенная служба – 112,1% (+5,2 млрд грн).

В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 42,0 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

"Спасибо налогоплательщикам за вклад в поддержку Вооруженных Сил и финансовой стабильности страны", - подытожили в Министерстве.

Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.

Отметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.

Фото: ua.depositphotos.com