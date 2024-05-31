В мае Гостаможслужба перевыполнила план на 5,2 миллиарда гривен

В мае 2024 года в государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн таможенных платежей – эта сумма на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну.

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Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Отмечают, что перевыполнение плана поступлений подтверждает стабильность, адаптивность и надежность украинского бизнеса даже в сложных условиях войны.

В целом, как сообщают в Гостаможслужбе, с января по май 2024 года сумма перечисленных в Госбюджет таможенных платежей составила 234,3 млрд грн, что превысило ожидаемые поступления на 19,6 млрд грн.

Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.

Отметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.

Также добавим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым возобновлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.