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В мае Гостаможслужба перевыполнила план на 5,2 миллиарда гривен

В мае Гостаможслужба перевыполнила план на 5,2 миллиарда гривен
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

В мае 2024 года в государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн таможенных платежей – эта сумма на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну.

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Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Отмечают, что перевыполнение плана поступлений подтверждает стабильность, адаптивность и надежность украинского бизнеса даже в сложных условиях войны.

В целом, как сообщают в Гостаможслужбе, с января по май 2024 года сумма перечисленных в Госбюджет таможенных платежей составила 234,3 млрд грн, что превысило ожидаемые поступления на 19,6 млрд грн.

Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.

Отметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.

Также добавим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым возобновлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.

Автор:
Ольга Колесниченко