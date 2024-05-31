У травні Держмитслужба перевиконала план на 5,2 мільярди гривень

У травні 2024 року до державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн митних платежів - ця сума на 5,2 млрд грн перевищила очікувані надходження від митниці до державної скарбниці.

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Про це повідомила пресслужба митниці.

Там зазначають, що перевиконання плану надходжень підтверджує стабільність, адаптивність та надійність українського бізнесу навіть у складних умовах війни.

Загалом, як повідомляють у Держмитслужбі, з січня по травень 2024 року сума перерахованих до Держбюджету митних платежів склала 234,3 млрд грн, що перевищило очікувані надходження на 19,6 млрд грн.

Нагадаємо, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету від митниці надійшло 154,6 млрд гривень, план був перевиконаний на 14,8% - 6,3 млрд грн.

Зауважимо, завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету лише за тиждень додатково надійшло 2,5 мільярда гривень митних платежів.

Також додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.