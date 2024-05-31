Держмитслужба впровадила систему аналізу ризиків з елементами ШІ

Державна митна служба України впровадила нову версію автоматизованої системи аналізу ризиків, до якої було додано елементи штучного інтелекту.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що це має суттєво покращити ефективність митного контролю та дозволить швидше виявляти потенційні ризики.

У митслужбі пояснюють, що нова система використовує генеративні великі мовні моделі (LLM) для автоматизації перевірки імен та прізвищ у митних деклараціях. Штучний інтелект здатен за лічені секунди виконати те, на що у людини йдуть десятки хвилин.

"Завдяки ШІ система автоматично виділяє некоректні записи, залишаючи для ручної перевірки лише найбільш сумнівні варіанти", - підкреслили у митниці.

Крім того, як додали у Держмитслужбі, система вже проходить тестування на інших напрямках, таких як класифікація товарів та їх вартість, демонструючи високу ефективність у обробці великих обсягів даних. Цей підхід дозволяє значно розвантажити інспекторів і зменшити вплив людського фактору на процеси митного контролю.

"Висловлюємо вдячність корпорації Microsoft за активну підтримку та сприяння. Завдяки їхнім технологіям та співпраці ми досягли значних результатів у вдосконаленні процесів митного контролю", - підсумували у Держмитслужбі.

Нагадаємо, у березні Державна митна служба України надала громадянам можливість самостійно зі смартфону декларувати експрес-відправлення в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Для цього потрібно подати електронну митну декларацію М-16.

Додамо, що Держмитслужба розпочала реалізацію рекомендаційно-технічного пілотного проєкту зі здійснення пост-митного контролю, який полягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів.

Також повідомлялося, що в OpenAI вважають, що штучний інтелект вже починає впливати на економіку: після того, як OpenAI презентувала свою останню модель GPT-4o, що допомагає користувачам створювати текст, презентації та відео, ставши більш інтуїтивно зрозумілою у використанні, користувачі почали активно впроваджувати її як помічника у кодуванні, написанні та адміністративній роботі.

Фото: ua.depositphotos.com