В Україні створили перший англомовний ШІ-інструмент для аналізу інформаційних злочинів

Українські розробники створили проєкт War of Words — перший англомовний інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє аналізувати 100+ тисяч годин контенту з ТБ, Telegram чи RuTube в декілька кліків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби проєкту.

Що спонукало створити ШІ-інструмент

"Щосекунди Росія генерує сотні одиниць пропаганди. Дезінформація передує усім війнам, які розпочинає країна-агресорка — в Україні, Сирії, Грузії — про це свідчить аналіз інформаційних кампаній проти кожної з цих держав. Такі ж засоби пропаганди Росія застосовує і проти деяких країн-членів ЄС і НАТО, які можуть стати наступними в цьому списку", - пояснюють розробники.

Вона зазначають, що вручну обробляти всі масиви відео та аудіо, які продукують російські пропагандистські джерела, довго і складно, особливо для іноземців, які перекладають їх перед аналізом.

"А в умовах, коли нові злочини продукуються щосекунди, потрібен швидкий та автоматизований інструмент", - йдеться в повідомленні.

З цією метою і був створений проєкт War of Words — перший англомовний інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє аналізувати 100+ тисяч годин контенту з ТБ, Telegram чи RuTube в декілька кліків.

За словами засновника проєкту War of Words Володимира Бородянського, ШІ-інструмент було створено для ефективної протидії Росії. Він покликаний допомогти українським та іноземним державним діячам, дипломатам, медіа та дослідникам унаочнювати, як Росія загрожує мирному існуванню світу.

"І допоможе робити це втричі швидше за звичний спосіб аналізу. Ми прагнемо посилити міжнародну підтримку України та закріпити політичний і медійний фокус держав світу на доказах російських злочинів", — додав він.

Доступ до War of Words можуть отримати всі бажаючі

Розробники інструменту надають доступ до користування War of Words усім охочим і зацікавленим сторонам.

В їх розпорядженні — структуроване хмарне сховище даних з архівом пропаганди за 12 років, яке оновлюється щоденно, можливість пошуку за ключовими словами англійською та мовою оригіналу, та фільтрувати результати за датою, типом медіа, джерелами, програмами, спікерами, та іншими параметрами. А також дашборди, що дозволяють відслідковувати все це в динаміці.

У майбутньому команда планує розширювати функціонал, додаючи можливість генерувати щоденні тематичні звіти, наприклад, відслідковувати індекс ненависті до обраних країн чи персоналій тощо.

Проект War of Words створено за підтримки компанії Microsoft Ukraine, яка надала доступ до ресурсів хмарних сервісів Azure.

Офіційний сайт проєкту: https://aboutwarofwords.info

Доступ до ресурсу: https://warofwords.info/

Розробники: ГО "Змінюємось разом"

Фото: ua.depositphotos.com