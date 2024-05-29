В Украине был создан первый англоязычный ИИ-инструмент для анализа информационных преступлений

Украинские разработчики создали проект War of Words — первый англоязычный инструмент на основе искусственного интеллекта, позволяющий анализировать 100 тысяч часов контента с ТВ, Telegram или RuTube в несколько кликов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Что побудило создать ИИ-инструмент

"Ежесекундно Россия генерирует сотни единиц пропаганды. Дезинформация предшествует всем войнам, которые начинает страна-агрессор — в Украине, Сирии, Грузии — об этом свидетельствует анализ информационных кампаний против каждого из этих государств. Такие же средства пропаганды Россия применяет и против некоторых стран-членов ЕС и НАТО, которые могут стать следующими в этом списке", – объясняют разработчики.

Она отмечают, что вручную обрабатывать все массивы видео и аудио, продуцируемые российскими пропагандистскими источниками, долго и сложно, особенно для иностранцев, которые переводят их перед анализом.

"А в условиях, когда новые преступления совершаются ежесекундно, нужен быстрый и автоматизированный инструмент", - говорится в сообщении.

С этой целью и был создан проект War of Words — первый англоязычный инструмент на основе искусственного интеллекта, позволяющий анализировать 100 тысяч часов контента с ТВ, Telegram или RuTube в несколько кликов.

По словам основателя проекта War of Words Владимира Бородянского, ИИ-инструмент был создан для эффективного противодействия России. Он призван помочь украинским и иностранным государственным деятелям, дипломатам, медиа и исследователям наглядно показывать, как Россия угрожает мирному существованию мира.

"И поможет делать это втрое быстрее привычного способа анализа. Мы стремимся усилить международную поддержку Украины и закрепить политический и медийный фокус государств мира на доказательствах российских преступлений", — добавил он.

Доступ к War of Words могут получить все желающие

Разработчики инструмента предоставляют доступ к использованию War of Words всем желающим и заинтересованным сторонам.

В их распоряжении — структурированное облачное хранилище данных с архивом пропаганды за 12 лет, которое ежедневно обновляется, возможность поиска по ключевым словам на английском и языке оригинала, и фильтровать результаты по дате, типу медиа, источникам, программам, спикерам и другим параметрам. А также дашборды, позволяющие отслеживать все это в динамике.

В будущем команда планирует расширять функционал, добавляя возможность генерировать ежедневные тематические отчеты, например, отслеживать индекс ненависти к выбранным странам или персоналиям и т.д.

Проект War of Words создан при поддержке компании Microsoft Ukraine, предоставившей доступ к ресурсам облачных сервисов Azure.

Официальный сайт проекта: https://aboutwarofwords.info

Доступ к ресурсу: https://warofwords.info/

Разработчики: ОО "Меняемся вместе"

Фото: ua.depositphotos.com