В КНУ имени Тараса Шевченко будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта

В Украине на базе учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко вместе с американскими партнерами планируют открыть школу для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщил директор Института журналистики КНУ Юрий Бондарь, пишет "Укринформ".

Он отметил, что рынок искусственного интеллекта в Украине сегодня недостаточно развит, а специалисты работают несистемно.

"Поэтому такие учебные платформы, как школа при КНУ, дадут возможность подготовить и объединить специалистов, которые будут осваивать в дальнейшем мировой рынок, инвестиционный потенциал которого составляет миллиарды долларов", - отметил Бондарь.

По его словам, партнерами школы станут американские меценаты – супруги Шелби и Калеб Вордов (Shelby & Сaleb Wards), идеологи экономики криэйторов, основатели Curious Refuge – первой в мире платформы для ШИ-сторителлеров. Их тренинги используют Американская киноакадемия, Netflix, Pixar, Google и другие мировые технологические гиганты.

Контент, созданный командой популярного ютуб-канала Curious Refuge, популяризирует искусственный интеллект видеопроизводства и помогает раскрыть творческий потенциал специалистов в этой креативной индустрии.

“Непосредственно в создание школы партнеры готовы вкладывать до 5 млн. дол. Деньги пойдут на организацию платформы, которая будет готовить специалистов высочайшего уровня с помощью ведущих специалистов из США”, – сообщил Бондарь.

Он уточнил, что сейчас идет имплементация проблематики индустрии искусственного интеллекта в учебные программы для студентов, создание учебных модулей и, по сути, обустройство школы.

"Мы заинтересованы в ее активном развитии с привлечением ведущих американских специалистов, поскольку эта индустрия выходит далеко за пределы одной страны и нуждается и в Украине большого количества креативных профессионалов", - подчеркнул глава комитета по культуре Общественного совета при КГГА, президент МБФ "Твоя" Доброта” Иван Степурин, отметив большую пользу образовательных программ и мероприятий от лучших западных специалистов из сферы ИИ для украинского креативного сообщества.

Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине?

Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта, чтобы внедрять ИИ безопасно и наравне с другими государствами.

Поэтому Минцифры представило дорожную карту по регулированию искусственного интеллекта. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан.

Украина также подписала международную декларацию Блетчли, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта. Документ предусматривает сотрудничество правительств разных стран в исследованиях безопасности ИИ.