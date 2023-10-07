Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине? Представлена дорожная карта

Минцифры разработало документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Искусственный интеллект - неотвратимый тренд. Поэтому Украине нужны четкие правила, чтобы развивать бизнес и защитить права человека во взаимодействии с ИИ", - подчеркнул Федоров.

По его словам, речь идет о шагах, которые позволят украинским компаниям в сфере ИИ конкурировать с европейскими, привлекать инвестиции и наработки.

Кроме того, документ призван сделать цифровую среду безопасной для человека.

Он базируется на bottom-up подходе, предусматривающем движение от меньшего к большему. Реализация подхода содержит два этапа.

"Во время первого — предоставляем бизнесу инструменты для подготовки к будущему регулированию ИИ. От оценки влияния технологии на права человека — до подписания добровольных кодексов поведения. Также опубликуем рекомендации и Белую книгу для ответов на вопрос о том, что делать прямо сейчас и чего ожидать в будущем", - объяснил министр.

Он добавил, что второй этап — принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct. Это позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере ИИ, упростить сотрудничество с европейскими партнерами и привлечь инвестиции.

Какие преимущества подхода, предусмотренного дорожной картой:

украинские компании будут сотрудничать с международными партнерами благодаря правовому режиму, идентичному с ЕС;

каждый человек в Украине сможет защитить свои права в цифровом пространстве;

привлечение международных инвестиций в АИ-направление;

будет существовать безопасная среда, в которой защищают права человека.

Ознакомиться с дорожной картой можно по ссылке.

Напомним, в Украине с июля уже доступно чатбот от Google на основе искусственного интеллекта. Украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота Bard на украинском языке.

Урегулирование ИИ в мире

В последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии.

Например, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-ботам в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

Также министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

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