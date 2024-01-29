Митники додатково перевірятимуть декларації через місяць після оформлення, запитуючи нові документи: навіщо це

Державна митна служба розпочала реалізацію рекомендаційно-технічного пілотного проєкту зі здійснення пост-митного контролю. Як ідеться у повідомленні відомства, це є однією з форм контролю, передбачених Митним кодексом.

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Проведення пост-митного контролю полягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів.

Основними ж напрямами здійснення пост-митного контролю є контроль за:

правильністю визначення бази оподаткування; правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;

визначенням країни походження товарів;

наданням пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;

достовірністю декларування вагових, кількісних та якісних показників, технічних та фізико-хімічних характеристик товарів, що впливають на рівень оподаткування;

дотриманням визначених Митним кодексом вимог митних режимів;

дотриманням положень законодавства з питань нетарифного регулювання.



Пост-митний контроль конкретних оформлень здійснюватиметься митницею оформлення за результатами застосування системи управління ризиками. При цьому в ДМС наголошують, що такий контроль не буде проводитися щодо всіх митних оформлень, тобто буде вибірковим.

Також підкреслюється, що здійснення пост-митного контролю можливе лише щодо декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення самого контролю.

Під час такого контролю митниця, що оформила товар, може запитати документи, які не подавались до митного оформлення але містять відомості, що дозволяють перевірити заявлені у митній декларації дані.

"Слід зазначити, що пост-митний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами проведення пост-митного контролю не виносяться", - кажуть у Держмитслужбі.

Водночас результати пост-митного контролю враховуватимуться системою управління ризиками та під час відбору підприємств для проведення документальних перевірок у подальшому. У разі виявлення помилок та/або невідповідностей даних митниця проінформує декларанта про такі невідповідності.

Фото: ua.depositphotos.com