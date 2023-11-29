Ввозити гуманітарну допомогу можна за звичною процедурою до 1 квітня

Кабінет Міністрів України залишив до 1 квітня 2024 року можливість ввезення гумдопомоги за звичайними паперовими деклараціями – як альтернативу використанню електронних декларацій та Автоматизованої системи.

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Про це повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Там нагадують, що раніше Мінсоцполітики розробило Порядок, який з 1 грудня 2023 року переводить реєстрацію, ввезення та облік гумдопомоги у цифровий режим – із застосуванням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Зазначається, що представники ЄБА долучалися до засідань робочої групи при Мінсоцполітики з питань удосконалення механізмів ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

На засіданнях експерти ЄБА відстоювали необхідність відтермінування змін у порядку ввезення гумдопомоги.

"Волонтери, бізнес та державні контролюючі органи мають спільно узгодити механізми звітування та вимоги щодо інформації, яка підлягає внесенню отримувачами до Автоматизованої системи. Також потрібно більше часу для адаптації чинного законодавства до нового порядку ввезення гумдопомоги", - зауважують в ЄБА.

Там подякували уряду за врахування зауважень бізнесу та опрацювання коментарів зацікавленої спільноти щодо недосконалостей нового порядку ввезення гумдопомоги.

Зокрема, йдеться про актуалізацію пов’язаних норм Закону щодо визначення товарів, які можуть бути визнані гуманітарною допомогою, узгодження позицій щодо правового регулювання ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, тощо.

"Звертаємо увагу, що обов’язок вести звітність про розподіл та використання гуманітарної допомоги зберігається. Так, у разі ввезення гумдопомоги за паперовою декларацією потрібно до 31 березня 2024 року завантажити до Автоматизованої системи копію паперового звіту", - підкреслили в ЄБА.

Нагадаємо, що з 1 грудня отримувачі вже зможуть використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги, тобто подавати декларацію онлайн з використанням відповідної автоматизованої системи. При цьому не є обов'язковим використання конкретно електронного чи конкретно паперового варіанту.

З 1 ж листопада в Україні триває тестування цифрової платформи декларування гумдопомоги. За даними профільного міністерства, до нього вже долучились більше 300 організацій.

Зауважимо, що Державна митна служба та Міністерство оборони у січні-вересні виявили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами з перевірених 9 тисяч.

Більш того, згідно з опублікованою статистикою, у червні-вересні неотримання такої допомоги було значно частішим, ніж раніше цього року: у більшості (близько 2350 випадків з 4 тисяч перевірених) отримання допомоги виявилося фікцією.