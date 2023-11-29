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Ввозить гуманитарную помощь можно по привычной процедуре до 1 апреля
Кабинет Министров Украины оставил до 1 апреля 2024 г. возможность ввоза гумпомощи по обычным бумажным декларациям – в качестве альтернативы использованию электронных деклараций и Автоматизированной системы.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Там напоминают, что ранее Минсоцполитики разработало Порядок, с 1 декабря 2023 года переводящий регистрацию, ввоз и учет гумпомощи в цифровой режим – с применением Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
Отмечается, что представители ЕБА приобщались к заседаниям рабочей группы при Минсоцполитики по усовершенствованию механизмов ввоза и учета гуманитарной помощи.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На заседаниях эксперты ЕБА отстаивали необходимость отсрочки изменений в порядке ввоза помощи.
"Волонтеры, бизнес и государственные контролирующие органы должны совместно согласовать механизмы отчетности и требования по информации, подлежащей внесению получателями в Автоматизированную систему. Также требуется больше времени для адаптации действующего законодательства к новому порядку ввоза гумпомощи", - отмечают в ЕБА.
Там поблагодарили правительство за учет замечаний бизнеса и проработку комментариев заинтересованного сообщества относительно несовершенств нового порядка ввоза гумпомощи.
В частности, речь идет об актуализации связанных норм Закона об определении товаров, которые могут быть признаны гуманитарной помощью, согласовании позиций по правовому регулированию ввоза транспортных средств как гуманитарной помощи и т.д.
"Обращаем внимание, что обязанность вести отчетность о распределении и использовании гуманитарной помощи сохраняется. Так, в случае ввоза гумпомощи по бумажной декларации, нужно до 31 марта 2024 года загрузить в Автоматизированную систему копию бумажного отчета", - подчеркнули в ЕБА.
Напомним, что с 1 декабря получатели уже смогут использовать цифровой механизм для ввоза гуманитарной помощи, то есть подавать декларацию онлайн с использованием соответствующей автоматизированной системы. При этом не обязательно использование конкретно электронного или конкретно бумажного варианта.
С 1 ноября в Украине продолжается тестирование цифровой платформы декларирования резинопомощи. По данным профильного министерства, к нему уже присоединились более 300 организаций.
Отметим, что Государственная таможенная служба и Министерство обороны в январе-сентябре обнаружили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями из проверенных 9 тысяч.
Более того, согласно опубликованной статистике, в июне-сентябре неполучение такой помощи было значительно чаще, чем раньше в этом году : в большинстве (около 2350 случаев из 4 тысяч проверенных) получение помощи оказалось фикцией.