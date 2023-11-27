Между Украиной и ЕС вводятся альтернативные правила происхождения товаров

С 1 декабря 2023 года на двустороннем уровне между Украиной и Европейским Союзом вводятся Альтернативные правила происхождения товаров.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что альтернативные правила происхождения содержат некоторые новации по сравнению с действующей редакцией правил происхождения Региональной конвенции о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Сед перемен, в частности:

правила происхождения дополнены терминами "взаимозаменяемые товары", "максимальное содержание материалов, происхождением из третьих стран", "группы" и "позиции" Гармонизированной системы описания и кодирования товаров;

обновлен перечень товаров, полностью полученных в странах-участницах Конвенции;

правило «толерантности» основывается на двух критериях: по весу к сельскохозяйственным товарам товарных групп 2, 4-24 УКТВЭД, за исключением рыбопродукции товарной группы 16 УКТВЭД; по стоимости к промышленным товарам (статья 5 Приложения);

предусмотрено использование только двух документов для подтверждения происхождения: это сертификат EUR.1 и право на происхождение вместо четырех (исключены документы EUR-MED), что упростит процедуру подтверждения происхождения;

срок действия документов о происхождении с четырех месяцев увеличен до десяти (статья 23);

уточнен перечень документов, необходимых для подтверждения происхождения материалов/сырья, используемых в производстве готового товара, в частности, это декларация поставщика и долгосрочная декларация поставщика;

возможность измельчения партий товаров в стране транзита в случае, если товары находятся под таможенным контролем (пункт 3 статьи 14);

право на происхождение может быть составлено ретроспективно в течение двух лет после экспорта;

упрощенный механизм предоставления статуса уполномоченного (одобренного) экспортера (такой статус может быть получен любым экспортером независимо от количества партий товаров) (статья 19);

обмен образцами отпечатков печатей между таможенными администрациями стран-участниц Конвенции и номерами авторизации уполномоченных (одобренных) экспортеров (в правилах происхождения Конвенции обмен осуществляется через Еврокомиссию).

В Гостаможслужбе обращают внимание декларантов на то, что товары пользуются тарифными преференциями по уплате пошлины и приобретают преференциальное происхождение из Украины или Европейского Союза при условии представления одного из документов, подтверждающих происхождение:

сертификат по перевозке товара EUR.1 (код документа согласно ведомственному классификатору «7023»), который должен содержать в графе 7 надпись на английском языке «ПЕРЕХОДНЫЕ ПРАВИЛА» (выдается таможенными органами Украины или Европейского Союза по форме, приведенной в Приложении IV к Альтернативным правилам) ;

декларация происхождения, которая составляется по форме, приведенной в Приложении III к Альтернативным правилам, уполномоченным (одобренным) экспортером Европейского Союза или Украины путем штамповки, машинописной или полиграфической печати на инвойсе, уведомлении о доставке или другом коммерческом документе (код документа4») независимо от фактурной стоимости партии товара или любым экспортером, если совокупная фактурная стоимость партии товара не превышает 6000 евро (код документа согласно ведомственному классификатору «7025»).

Напомним, с 7 ноября изменились условия таможенного контроля и оформления, как для импортных, так и для экспортных грузов.

Также Кабинет министров 22 сентября принял постановление, которое должно облегчить и ускорить процесс получения авторизаций на таможенные упрощения, что положительно повлияет на бизнес.