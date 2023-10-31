Возможны очереди. На таможне изменяются правила контроля грузов: какие нововведения

С 7 ноября изменяются условия таможенного контроля и оформления, как для импортных, так и для экспортных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Так, в частности, компании, не успевшие до 7 ноября 2023 года получить соответствующие упрощения и преимущества, предусмотренные Таможенным кодексом Украины или Конвенцией о режиме общего транзита, будут вынуждены предъявлять товары таможни.

"Речь идет о необходимости доставки товаров в зону таможенного контроля соответствующих таможен, в которых проводится таможенное оформление", - объясняют в ЕБА.

Там отмечают, что, к сожалению, количество компаний, получивших упрощение в рамках АЭО и режима совместного транзита, достаточно незначительно.

"Однако по результатам рабочего совещания в Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с участием представителей Минфина и Гостаможслужбы не было поддержано предложение бизнеса по инициированию процесса отсрочки указанных изменений, а именно отмена упрощенных деклараций типа ЕА", - отмечают в ЕБА.

Более того, из Таможенного кодекса будут исключены положения, позволявшие не предъявлять экспортный груз таможне.

"Со своей стороны представители Гостаможслужбы заверили о готовности к указанным изменениям и при необходимости перевода соответствующих подразделений на круглосуточный режим работы. Гостаможслужба будет информировать на официальных ресурсах, а также в соцсетях о созданных бесплатных зонах таможенного контроля, на которых можно будет осуществлять предъявление таможни и декларирование и пломбирование экспорта без необходимости оплаты услуг таможенного терминала", - подчеркнули в ЕБА.

Там обращают внимание, что, учитывая такую ситуацию, бизнесу следует планировать свои бизнес-процессы с учетом того, что очереди на таможне могут быть не только в пунктах пропуска, но и в таможнях назначения и отправки.

Напомним, Кабинет министров 22 сентября принял постановление, которое должно облегчить и ускорить процесс получения авторизаций на таможенные упрощения, что положительно повлияет на бизнес.