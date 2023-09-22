Уряд полегшив отримання бізнесом митних спрощень: фінпоказники претендентів аналізуватимуть ефективніше

Кабінет міністрів 22 вересня прийняв постанову, що має полегшити та прискорити процес отримання авторизацій на митні спрощення, що позитивно вплине на бізнес. Про це повідомляють Міністерство фінансів та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Йдеться про розроблені Мінфіном зміни до постанови №1092 від 27 вересня 2022 року.

Зокрема, зміни внесено до форм заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора, про надання авторизації на застосування спрощення та про надання авторизації на застосування транзитного спрощення - в частині уточнення та конкретизації окремих положень.

Конкретизовано окремі положення форми анкети самооцінки, зокрема щодо зазначення інформації про працівників, відповідальних за окремі питання, процедури створення резервних копій та архівування, а також уточнено пояснення щодо заповнення анкети.

Також уточнено дії працівників митних органів при оцінці відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації, врегульовано питання оцінки показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства.

Так, ключовою зміною є запровадження додаткової моделі оцінки показників фінансового стану підприємств, яка дасть можливість більшій кількості підприємств отримати авторизації на загальні гарантії з пониженням рівня покриття до 50%, до 30% та звільнення від гарантії.

Запроваджена додаткова модель передбачає аналіз фінансового стану претендентів на отримання авторизацій на підставі динаміки розширеного кола показників (без будь-яких нормативних значень, як це передбачається базовою моделлю).

Також нею передбачено запровадження бальної шкали для різного типу авторизацій на загальні гарантії в залежності від зменшення рівня її покриття гарантією фінансової установи.

Встановлено, що на період застосування додаткової моделі оцінки показників фінансового стану здійснюється щоквартальний (замість щорічного) моніторинг цього критерію, що вимагатиме від підприємств, які висловлять бажання застосувати таку модель, формувати та подавати проміжну фінансову звітність.

Зазначається, що прийняті зміни відображають результати практичного застосування митними органами та бізнесом діючих положень щодо надання авторизацій на застосування митних спрощень.

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