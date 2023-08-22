Україна планує збільшити кількість пунктів пропуску на кордоні з ЄС майже в півтора рази

У рамках покращення роботи кордону України з країнами Європейського союзу уряд ставить три ключові завдання, першим з яких є розбудова прикордонної інфраструктури, зокрема мережі автомобільних пунктів пропуску. На це вказав на засіданні Кабінету міністрів його очільник Денис Шмигаль.

"Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах - створення ще дев’яти пунктів пропуску та модернізація тринадцяти", - повідомив голова уряду.

Найбільше робіт, за його словами, планується провести на кордоні з Польщею. Наразі є домовленість про отримання Україною 160 мільйонів євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску та закупівлі сканерів.

"Також минулого тижня під час візиту урядової делегації до Бухаресту домовилися з Румунією, що будемо разом розвивати під’їзні шляхи та залізничну інфраструктуру, будемо рухатися до спрощення прикордонного контролю", — додав прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що румунський напрямок є ключовим для українського експорту: є домовленості з румунською стороною про перевантаження української продукції в морських та річкових портах Румунії та про співробітництво в портах на Дунаї.

Другим завданням, за словами прем'єра, є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами ЄС, тобто роботу представників двох держав в одному пункті пропуску.

"Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні. Під час візиту до Бухаресту Україна зробила відповідну пропозицію і Румунії", — зазначив очільник уряду.

Третє завдання, як зауважив Шмигаль, - це продовження реалізації "митного безвізу" з країнами Євросоюзу. Голова Кабміну зазначив, що за десять місяців роботи безвізу вже оформлено 15 тисяч транзитних декларацій в обидва боки, і тепер завданням є перевести митниці на нове програмне забезпечення, щоб відповідати європейським стандартам.