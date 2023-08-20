Україна разом з Румунією розвиватиме Дунайське пароплавство та портову інфраструктуру

З метою збільшення українського потенціалу в експортній сфері, Україна буде активно взаємодіяти з партнерами та розвивати прикордонну інфраструктуру разом з Румунією, а також сприяти розвитку Дунайського портового кластеру.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у інтерв'ю румунському телеканалу Digi24.

"Для посилення експортного потенціалу Україна буде залучати наших партнерів та активно розвивати прикордонну інфраструктуру з Румунією, а також Дунайський портовий кластер", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна активно працює над відновленням функціонування чорноморських транспортних коридорів для експорту власних сільськогосподарських продуктів, зокрема зерна та інших товарів. Перший контейнеровоз вже успішно прибув до Туреччини.

Прем'єр також підкреслив, що Російська Федерація стала загрозливим "піратом" в Чорному морі, оскільки російські війська намагаються перешкодити експорту українських продовольчих товарів, ставлячи під загрозу всесвітню продовольчу безпеку.

Нагадаємо, 18 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Політики підписали спільну міжурядову декларацію, спрямовану на посилення співробітництва в гарантуванні безпечного транспортування товарів з України.

Також Румунія допоможе відновити транспортну інфраструктуру, яку зруйнувала Росія.