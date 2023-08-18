Україна та Румунія посилять співпрацю у забезпеченні транзиту українських товарів

18 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Політики підписали спільну міжурядову декларацію, спрямовану на посилення співробітництва в гарантуванні безпечного транспортування товарів з України. Також Румунія допоможе відновити транспортну інфраструктуру, яку зруйнувала Росія.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що планується відкривати нові пункти пропуску вздовж спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення, а також розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру.

Очільники урядів також домовилися спростити прикордонний, митний та фітосанітарний контроль.

"Там де це можливо й доцільно, будемо розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією. Також домовилися сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії", - наголосив Шмигаль.

За його словами, Румунія налаштована на активний розвиток співпраці в Дунайському регіоні, щоб реалізувати його потенціал завдяки повноцінному використанню наявної портової інфраструктури та залученню інвестицій для подальшого його розвитку. Прем'єри також підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що українці зможуть працювати за фахом, перебуваючи на території сусідньої країни.

Окрім цього, Румунія заявила, що буде підтримувати Україну до повної перемоги стільки, скільки потрібно.

"Вдячні Румунії за підтримку Формули миру Президента Зеленського, за готовність тренувати українських пілотів на сучасних західних літаках, за підтримку членства в ЄС та НАТО, за конструктивну позицію щодо транзиту українського зерна, за гостинність до понад 125-ти тисяч українців, які знайшли в Румунії прихисток від війни", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність українського зерна (до 4 мільйонів тонн) до свого головного чорноморського порту Констанца у найближчі місяці, зокрема через річку Дунай.