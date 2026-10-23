Готель у центрі Одеси віддадуть в управління через Prozorro

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя арештований готель "Центральний" в історичному центрі Одеси. Актив має 84 номери, а загальна площа переданих агентству приміщень становить майже 5 тис. кв. м.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Готель розташований на вул. Преображенській, 40. Загальна площа нежитлових приміщень становить 4972,7 кв. м.

Нерухомість на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ "Одеський готель "Центральний".

Готель розташований неподалік від Дерибасівської вулиці, Соборної площі та Одеського театру опери та балету.

У комплексі налічується 84 номери площею від 20 до 50 кв. м різних категорій — економ, стандарт, напівлюкс та люкс.

Також є чотири концептуальні номери, оформлені у стилі різних епох: "Комунальна квартира", "Літературна Одеса", номер Остапа Бендера та "Ретро 60–70-х".

В АРМА зазначають, що розташування та характеристики об'єкта створюють потенціал для його подальшого використання у готельному бізнесі та туристичній інфраструктурі.

Управителя оберуть через Prozorro

Наразі агентство проводить підготовчі процедури перед оголошенням конкурсного відбору.

Після їх завершення управителя готелю обиратимуть через електронну систему Prozorro.

Майно було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше АРМА вже оголошувало конкурс на управління готелем "Центральний" в Одесі. Тоді об'єкт також виставляли разом із іншою комерційною нерухомістю міста через Prozorro.