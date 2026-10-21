Промисловий комплекс, цехи і 9 квартир: АРМА готує активи великого промислового активу на Полтавщині до конкурсу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя активи ТОВ "Феррострой". До пакета входять 100% корпоративних прав компанії, промислово-виробничий комплекс площею понад 4,7 тис. кв. м, інша нерухомість, дев’ять квартир та транспортні засоби.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Основна частина нерухомості розташована у Полтавській області. У Горішніх Плавнях до активу входить колишня службова будівля банку площею 915,7 кв. м із гаражем на 85,1 кв. м.

Також майбутньому управителю планують передати промислово-виробничий комплекс на вулиці Строни, 43 загальною площею 4731 кв. м.

До нього входять виробничі приміщення, склади, гаражі, прохідна, приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також токарний і столярний цехи.

Окрім цього, актив включає дев'ять квартир у Кременчуці на вулиці Троїцькій та транспортні засоби, які використовувалися для господарської діяльності підприємства.

В АРМА зазначають, що поєднання виробничих площ, допоміжної інфраструктури та корпоративних прав дає можливість використовувати актив як єдиний майновий комплекс. Майбутній управитель має забезпечити його збереження та економічне використання.

Нагадаємо, нещодавно АРМА оголосило нові конкурси на управління арештованими активами, серед яких підприємство у Києві та комерційна нерухомість в Одесі. Агентство також заявляло про намір активніше залучати український та міжнародний бізнес до управління підприємствами, логістичними комплексами й іншими арештованими активами.