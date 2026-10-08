Підприємство у Києві та будівля в Одесі: АРМА оголосило нові конкурси

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з відбору управителів для двох складних активів - підприємства ПП “НТЦ Редуктор” у Києві та нежитлової будівлі в Одесі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Що входить до активу "НТЦ Редуктор"

До складу активу ПП "НТЦ Редуктор" входять 100% корпоративних прав підприємства, нерухоме та рухоме майно.

Зокрема, йдеться про нежитлову будівлю корпусу цеху гальванопокриттів площею 4555,8 кв. м на вул. Пшеничній у Києві, а також 321 одиницю обладнання.

Підприємство спеціалізується на виробництві підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. За інформацією АРМА, "НТЦ Редуктор" має близько 4500 кв. м виробничих площ, власні конструкторський і технологічний відділи та обладнання для металообробки, термічної обробки, зварювання і розкрою металу. Підприємство може виготовляти редуктори та приводи за технічними завданнями замовників.

У 2025 році АРМА повідомляло, що активи "НТЦ Редуктор" були оцінені більш ніж у 66 млн грн. Засновником і єдиним бенефіціарним власником підприємства агентство називало громадянина РФ. Активи були арештовані в межах кримінального провадження та передані в управління АРМА.

Будівля на Приморському бульварі

Другий актив, для якого АРМА шукає управителя, - нежитлова будівля літ. А на Приморському бульварі, 7 в Одесі.

Загальна площа об'єкта становить 3487,6 кв. м, основна - 2402,7 кв. м.

Майно передали в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді Пересипського районного суду Одеси від 3 червня 2025 року у справі №523/8327/25.

Згідно з даними судового документа, оціночна вартість будівлі становила 159,43 млн грн з ПДВ, або 132,86 млн грн без ПДВ.

Коли завершиться відбір управителів

АРМА проводить відбір на відкритих конкурентних засадах. Майбутні управителі мають забезпечити належне використання активів, збереження їхньої вартості та отримання економічного результату в інтересах держави.

Кінцевий строк подання пропозицій за обома конкурсами - 31 жовтня 2026 року.

Також зазначимо, що АРМА та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, який має розширити залучення українського й міжнародного бізнесу до управління арештованими активами. Йдеться про підприємства, комерційну нерухомість, логістичні комплекси, корпоративні права та інше майно.