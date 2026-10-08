Предприятие в Киеве и здание в Одессе: АРМА объявила новые конкурсы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы по отбору управляющих для двух сложных активов – предприятия ЧП "НТЦ Редуктор" в Киеве и нежилого здания в Одессе.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Входящий в актив "НТЦ Редуктор"

В состав актива ЧП "НТЦ Редуктор" входят 100% корпоративных прав предприятия, недвижимое и движимое имущество.

В частности, речь идет о нежилом здании корпуса цеха гальванопокрытий площадью 4555,8 кв. м по ул. Пшеничное в Киеве, а также 321 единицу оборудования.

Предприятие специализируется на производстве подшипников, зубчатых передач, механических передач и приводов. По информации АРМА, "НТЦ Редуктор" имеет около 4500 кв. м производственных площадей, собственные конструкторский и технологический отделы и оборудование для металлообработки, термической обработки, сварки и раскроя металла. Предприятие может производить редукторы и приводы по техническим задачам заказчиков.

В 2025 году АРМА сообщало, что активы "НТЦ Редуктор" были оценены более чем в 66 млн. грн. Основателем и единственным бенефициарным собственником предприятия агентство называло гражданина РФ. Активы были арестованы в рамках уголовного производства и переданы в управление АРМА.

Здание на Приморском бульваре

Второй актив, для которого АРМА ищет управляющего, – нежилое здание лет. А на Приморском бульваре 7 в Одессе.

Общая площадь объекта составляет 3487,6 кв. м, основная – 2402,7 кв. м.

Имущество было передано в управление АРМА на основании определения следственного судьи Пересыпского районного суда Одессы от 3 июня 2025 года по делу №523/8327/25.

Согласно данным судебного документа, оценочная стоимость здания составила 159,43 млн грн по НДС, или 132,86 млн грн без НДС.

Когда завершится отбор управляющих

АРМА производит отбор на открытых конкурентных началах. Будущие управляющие должны обеспечить надлежащее использование активов, сохранение их стоимости и получение экономического результата в интересах государства.

Конечный срок подачи предложений по обоим конкурсам – 31 октября 2026 года.

Также отметим, что АРМА и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве, который должен расширить привлечение украинского и международного бизнеса к управлению арестованными активами. Речь идет о предприятиях, коммерческой недвижимости, логистических комплексах, корпоративных правах и другом имуществе.