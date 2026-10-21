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Промышленный комплекс, цеха и 9 квартир: АРМА готовит активы крупного промышленного актива на Полтавщине к конкурсу

АРМА готовит активы крупного промышленного актива на Полтавщине к конкурсу
АРМА готовит активы крупного промышленного актива на Полтавщине к конкурсу

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего активами ООО "Феррострой". В пакет входят 100% корпоративных прав компании, промышленно-производственный комплекс площадью более 4,7 тыс. кв. м, другая недвижимость, девять квартир и транспортные средства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Основная часть недвижимости находится в Полтавской области. В Горишних Плавнях в актив входит бывшее служебное здание банка площадью 915,7 кв. м с гаражом на 85,1 кв. м.

Также будущему управляющему планируют передать промышленно-производственный комплекс по улице Строны, 43 общей площадью 4731 кв. м.

В него входят производственные помещения, склады, гаражи, проходная, помещения для хранения горюче-смазочных материалов, а также токарный и столярный цеха.

Кроме этого актив включает девять квартир в Кременчуге на улице Троицкой и транспортные средства, которые использовались для хозяйственной деятельности предприятия.

В АРМА отмечают, что сочетание производственных площадей, вспомогательной инфраструктуры и корпоративных прав позволяет использовать актив как единый имущественный комплекс. Будущий управляющий обязан обеспечить его сохранность и экономическое внедрение.

Напомним, что недавно АРМА объявила новые конкурсы на управление арестованными активами, среди которых предприятие в Киеве и коммерческая недвижимость в Одессе. Агентство также заявляло о намерении более активно привлекать украинский и международный бизнес к управлению предприятиями, логистическими комплексами и другими арестованными активами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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