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АРМА готовит к передаче в управление транспортное предприятие и гостиницу в Черкассах

гостинично-развлекательный комплекс "Власть" в Черкассах
Гостиничный комплекс "Влада" в Черкассах / АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющих корпоративные права ООО "Трансмонолитавто" и два объекта недвижимости в Черкассах — комплекс СТО и гостинично-развлекательный комплекс "Власть". Общая площадь помещений превышает 5 тыс. кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Какое имущество передадут в управление

Первый объект расположен по улице Оборонной, 49 и 49/1. Это комплекс станции технического обслуживания, в который входят:

  • пять зданий СТО общей площадью 1446,2 кв. м;
  • столовая;
  • административно-торговое здание площадью 1804,2 кв. м;
  • ограждение и обустроенная территория.

Второй объект - гостинично-развлекательный комплекс "Власть" на улице Оборонной, 49/3. Его общая площадь составляет 1796,7 кв. м. В инфраструктуру комплекса входят:

  • гостиничные номера разных категорий;
  • бани;
  • бассейны;
  • ресторан "Колыба";
  • помещение для проведения мероприятий.

Сочетание автомобильного сервиса, торгово-административной недвижимости и гостинично-ресторанных объектов создает разнопрофильный актив с потенциалом коммерческого использования.

Ранее сообщалось, что АРМА готовит к конкурсному отбору управляющего арестованные активы группы компаний "Юнигран".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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