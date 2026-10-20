АРМА готовит к передаче в управление транспортное предприятие и гостиницу в Черкассах

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющих корпоративные права ООО "Трансмонолитавто" и два объекта недвижимости в Черкассах — комплекс СТО и гостинично-развлекательный комплекс "Власть". Общая площадь помещений превышает 5 тыс. кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Какое имущество передадут в управление

Первый объект расположен по улице Оборонной, 49 и 49/1. Это комплекс станции технического обслуживания, в который входят:

пять зданий СТО общей площадью 1446,2 кв. м;

столовая;

административно-торговое здание площадью 1804,2 кв. м;

ограждение и обустроенная территория.

Второй объект - гостинично-развлекательный комплекс "Власть" на улице Оборонной, 49/3. Его общая площадь составляет 1796,7 кв. м. В инфраструктуру комплекса входят:

гостиничные номера разных категорий;

бани;

бассейны;

ресторан "Колыба";

помещение для проведения мероприятий.

Сочетание автомобильного сервиса, торгово-административной недвижимости и гостинично-ресторанных объектов создает разнопрофильный актив с потенциалом коммерческого использования.

Ранее сообщалось, что АРМА готовит к конкурсному отбору управляющего арестованные активы группы компаний "Юнигран".