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АРМА готовит к передаче в управление транспортное предприятие и гостиницу в Черкассах
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющих корпоративные права ООО "Трансмонолитавто" и два объекта недвижимости в Черкассах — комплекс СТО и гостинично-развлекательный комплекс "Власть". Общая площадь помещений превышает 5 тыс. кв. м.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Какое имущество передадут в управление
Первый объект расположен по улице Оборонной, 49 и 49/1. Это комплекс станции технического обслуживания, в который входят:
- пять зданий СТО общей площадью 1446,2 кв. м;
- столовая;
- административно-торговое здание площадью 1804,2 кв. м;
- ограждение и обустроенная территория.
Второй объект - гостинично-развлекательный комплекс "Власть" на улице Оборонной, 49/3. Его общая площадь составляет 1796,7 кв. м. В инфраструктуру комплекса входят:
- гостиничные номера разных категорий;
- бани;
- бассейны;
- ресторан "Колыба";
- помещение для проведения мероприятий.
Сочетание автомобильного сервиса, торгово-административной недвижимости и гостинично-ресторанных объектов создает разнопрофильный актив с потенциалом коммерческого использования.
Ранее сообщалось, что АРМА готовит к конкурсному отбору управляющего арестованные активы группы компаний "Юнигран".