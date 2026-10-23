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Отель в центре Одессы отдадут в управление через Prozorro

Отель в центре Одессы отдадут в управление через Prozorro
Отель в центре Одессы отдадут в управление через Prozorro

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего арестованную гостиницу "Центральная" в историческом центре Одессы. Актив имеет 84 номера, а общая площадь переданных агентству помещений составляет около 5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Отель расположен на ул. Преображенская, 40. Общая площадь нежилых помещений составляет 4972,7 кв. м.

Недвижимость на праве частной собственности зарегистрирована за ООО "Одесская гостиница "Центральная".

Отель расположен недалеко от Дерибасовской улицы, Соборной площади и Одесского театра оперы и балета.

В комплексе насчитывается 84 номера площадью от 20 до 50 кв. м разных категорий – эконом, стандарт, полулюкс и люкс.

Также есть четыре концептуальных номера, оформленных в стиле разных эпох: "Коммунальная квартира", "Литературная Одесса", номер Остапа Бендера и "Ретро 60-70-х".

В АРМА отмечают, что расположение и характеристики объекта создают потенциал для дальнейшего использования в гостиничном бизнесе и туристической инфраструктуре.

Управителя выберут через Prozorro

В настоящее время агентство проводит предварительные процедуры перед объявлением конкурсного отбора.

После их завершения управляющего отеля будут выбираться через электронную систему Prozorro.

Имущество было передано в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда Киева от 30 июня 2022 года.

Напомним, ранее АРМА уже объявляла конкурс на управление гостиницей "Центральная" в Одессе. Тогда объект также выставлялся вместе с другой коммерческой недвижимостью города через Prozorro.

Автор:
Татьяна Гойденко

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