АРМА объявила конкурс на управление торгово-офисным центром и гостиницей в Одессе

Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) объявило открытые торги на Prozorro для отбора управляющих двух коммерческих объектов в центральной части Одессы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Лот №1: торгово-офисный центр "Марсель", площадь 3670 кв. м, расположенный на улице Нежинская.

Лот №2: гостиница "Центральная", площадь 4 972 кв. м, расположенный на улице Преображенская.

Объекты оценены в 300 тысяч гривен каждый.

"Оба объекта полностью технически оборудованы и готовы к управлению", - говорится в сообщении.

Прием тендерных предложений продлится до 19 ноября 2025 года.

Победители торгов заключат договоры управления, предусматривающие сохранение арестованного имущества, его эффективное использование и поступление доходов в государственный бюджет.

АРМА объявила на Prozorro конкурс по отбору управляющего для арестованного производственного комплекса ООО "Криоин Инжиниринг" в Одесской области, специализирующегося на выпуске инертных газов.