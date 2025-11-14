- Категория
АРМА объявила конкурс на управление торгово-офисным центром и гостиницей в Одессе
Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) объявило открытые торги на Prozorro для отбора управляющих двух коммерческих объектов в центральной части Одессы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.
Лот №1: торгово-офисный центр "Марсель", площадь 3670 кв. м, расположенный на улице Нежинская.
Лот №2: гостиница "Центральная", площадь 4 972 кв. м, расположенный на улице Преображенская.
Объекты оценены в 300 тысяч гривен каждый.
"Оба объекта полностью технически оборудованы и готовы к управлению", - говорится в сообщении.
Прием тендерных предложений продлится до 19 ноября 2025 года.
Победители торгов заключат договоры управления, предусматривающие сохранение арестованного имущества, его эффективное использование и поступление доходов в государственный бюджет.
АРМА объявила на Prozorro конкурс по отбору управляющего для арестованного производственного комплекса ООО "Криоин Инжиниринг" в Одесской области, специализирующегося на выпуске инертных газов.