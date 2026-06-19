Украинцы купили алкоголь на 72,7 млрд грн за пять месяцев

В январе-мае 2026 года выручка от продажи алкогольных напитков в Украине достигла 72,7 млрд грн. Это на 8,6 млрд грн, или на 13,49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву.

По его данным, среднее количество РРО и ПРРО в январе-мае 2026 составило 124 758 единиц. Это на 0,46% больше чем за соответствующий период 2025 года. В мае количество РРО/ПРРО составило 126 651 единицу, что соответствует уровню мая прошлого года.

Количество хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на деятельность с алкогольными напитками, по состоянию на апрель 2026 года составило 50 935. Это на 0,32% больше, чем годом ранее. Количество действующих лицензий выросло на 0,86% - до 86 449.

Гетманцев отметил, что выручка от продажи алкоголя росла значительно быстрее, чем количество лицензиатов, лицензий и РРО/ПРРО. По его мнению, этому отчасти способствовала норма о прекращении действия лицензии в случае отсутствия трех и более чеков, подтверждающих продажу подакцизных товаров.

В то же время он подчеркнул, что уровень нелегальной торговли алкогольной продукцией в Украине остается высоким. По словам Гетманцева, в интернете беспрепятственно предлагают к продаже алкоголь без лицензии и фискального чека.

Гетманцев призвал Бюро экономической безопасности и Государственную налоговую службу обратить особое внимание на работу ликероводочной отрасли - от производства спирта до реализации готовой продукции. Он также призвал обеспечить контроль за полнотой уплаты налогов и прекратить теневое производство и оборот алкогольной продукции.

Заметим, что в 2025 году в Украине стабильно росли выручки от реализации подакцизных товаров. Украинцы стали больше покупать алкоголь, сигареты и горючее.