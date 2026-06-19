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Українці купили алкоголю на 72,7 млрд грн за п’ять місяців

Виторг від продажу алкоголю зріс
Виторг від продажу алкоголю зріс / Depositphotos

У січні-травні 2026 року виторг від продажу алкогольних напоїв в Україні сягнув 72,7 млрд грн. Це на 8,6 млрд грн, або на 13,49%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його даними, середня кількість РРО та ПРРО у січні-травні 2026 року становила 124 758 одиниць. Це на 0,46% більше, ніж за відповідний період 2025 року. У травні кількість РРО/ПРРО становила 126 651 одиницю, що відповідає рівню травня минулого року.

Кількість суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на діяльність з алкогольними напоями, станом на квітень 2026 року становила 50 935. Це на 0,32% більше, ніж роком раніше. Кількість чинних ліцензій зросла на 0,86% — до 86 449.

Гетманцев зазначив, що виторг від продажу алкоголю зростав значно швидше, ніж кількість ліцензіатів, ліцензій і РРО/ПРРО. На його думку, цьому частково сприяла норма про припинення дії ліцензії у разі відсутності трьох і більше чеків, які підтверджують продаж підакцизних товарів.

Водночас він наголосив, що рівень нелегальної торгівлі алкогольною продукцією в Україні залишається високим. За словами Гетманцева, в інтернеті безперешкодно пропонують до продажу алкоголь без ліцензії та фіскального чека.

Гетманцев закликав Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу звернути особливу увагу на роботу лікеро-горілчаної галузі — від виробництва спирту до реалізації готової продукції. Він також закликав забезпечити контроль за повнотою сплати податків і припинити тіньове виробництво та обіг алкогольної продукції.

Зауважимо, у 2025 році в Україні стабільно зростали виторги від реалізації підакцизних товарів. Українці стали більше купувати алкоголь, сигарети та пальне.

Автор:
Тетяна Гойденко