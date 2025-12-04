Бажаю міцного: як відновлюється ринок алкогольних напоїв в Україні

Світовому ринку алкогольних напоїв пророкують зростання у найближчі п’ять років. “ТОП-100” розбирався, чи скористаються цим трендом українські виробники.

За прогнозом аналітиків IWSR, світовий ринок алкоголю продовжить зростати: протягом п’ятьох років його обсяг збільшиться на $16 млрд, а за десятиріччя — на $34 млрд. В Україні також спостерігається відновлення виробництва, втім, істотними залишаються ризики для галузі, зокрема, тіньова торгівля та виробництво контрафактної продукції.

Світові настрої

Світовий обсяг продажів міцних спиртних напоїв знизився на 2% у 2024 році, проте на декількох ключових ринках і у декількох категоріях було зафіксовано значне зростання. Так, споживання шотландського віскі в Індії зросло на 6% в об'ємному і на 7% у вартісному обчисленні. Згідно з прогнозами аналітиків, до 2027-го Індія стане найбільшим ринком шотландського віскі у світі. Також на світовому ринку спостерігалося значне зростання продажів текіли на 2% в об’ємному та на 4% у вартісному обчисленні.

Що стосується продажів пива, то у 2024 році спостерігалося зниження, проте ця категорія виграє від більшої орієнтації на преміальні бренди на декількох ключових ринках. Водночас безалкогольні напої продовжили впевнене зростання: так, у категорії пива продажі зросли на 9%. За прогнозом IWSR, у 2025 році безалкогольне пиво перевершить за обсягом реалізації ель і стане другою за розміром продажів категорією пива у світі. Головний операційний директор IWSR Емілі Ніл зазначає, що тенденції зростання ринку алкогольних напоїв помітно змістилися у бік ринків, що розвиваються. Ймовірно, Індія буде найбільшим локомотивом зростання наступного десятиліття, за нею підуть Бразилія і Мексика.

Українське виробництво — відновлення триває

За даними "Євромонітор Інтернешнл", у 2024 році в Україні зросли загальні обсяги продажів алкогольних напоїв. Це стало продовженням відновлення ринку, яке розпочалося 2023-го. Проте, незважаючи на поступове відновлення ринку, продажі залишаються дещо нижчими за рівень 2021 року, зокрема, через міграцію населення, тимчасову окупацію деяких регіонів та падіння споживчої спроможності українців.

На українському ринку міцного алкоголю домінують три великі гравці: Bayadera Group, Nemiroff та Global Spirits. Bayadera Group утримує найбільшу частку ринку горілки — приблизно 35%, залишаючись ключовим експортером. Nemiroff і Global Spirits також входять до топових виробників, активно розвивають експорт і забезпечують основний обсяг виробництва горілки, коньяку та бренді в Україні.

Галузь у 2023-2024 роках стабілізувалася завдяки відновленню виробництва та збільшенню попиту, хоча натепер ринок ще не досяг довоєнного рівня. Так, у 2024-му виробництво етилового спирту в Україні помітно зросло. За перші 10 місяців обсяг легального випуску етанолу збільшився приблизно на 35% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Водночас зростала й лікеро-горілчана індустрія: за перше півріччя 2025-го виторг виробників міцного алкоголю був приблизно на 5-6% вищим, ніж рік тому. Водночас податкові надходження від цієї галузі не демонструють такого ж динамічного зростання. Це свідчить про проблеми з адмініструванням податків і підтверджує давню слабкість ринку — тіньове виробництво. Тіньовий сегмент не лише зменшує бюджетні надходження, а й створює нерівні умови для легальних компаній та підвищує ризики для споживачів. Тому ключовими завданнями галузі та держави залишаються подальша детінізація, прозоре адміністрування акцизів і стабільне податкове середовище.

За оцінками галузевої організації пивоварів "Укрпиво", у 2024 році обсяг виробництва пива, крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об., в Україні був 140 млн декалітрів, а це 104,8% до аналогічного періоду 2023-го. Водночас цей показник становить лише 82,4% до обсягів виробництва у довоєнний 2021-й. За перше півріччя 2025 року в Україні зварили 68,3 млн декалітрів пива, а це 100,6% до аналогічного періоду 2024-го. Варто наголосити, що лідером українського ринку пива залишаються Carlsberg Ukraine, AB InBev Efes Ukraine та Перша приватна броварня, яка стабільно нарощує частку у преміальному сегменті.

Щодо виноробної галузі, то, за оцінками гастрономічного та винного порталу Drinks+, вона зазнала серйозних втрат, адже площі виноградників за останні роки скоротилися майже утричі, а виробництво — удвічі. Серед причин: бойові дії, руйнування інфраструктури, окупація частини територій, брак державної підтримки та фінансів, низькі закупівельні ціни на виноград технічних сортів. Водночас урожайність зросла приблизно на третину.

Серед українських виноробів вирізняється кілька великих гравців, серед яких: "Баядера Груп", якій належить бренд "Коблево", SHABO, що спеціалізується на преміальних винах і активно експортує продукцію, та Inkerman, який працює у середньому ціновому сегменті й постачає вина в українські мережі та за кордон, а також "Шато Чизай" із Закарпаття. Попри труднощі, з’являються нові виробники й бренди. Зокрема, "Вина України" вже представляють країну на міжнародних виставках і поступово займають полиці магазинів не лише вдома, а й за кордоном. Поки що українські виробники не можуть конкурувати з європейськими через обмежене фінансування, але навіть за таких умов бренд українського вина демонструє стійкість і потенціал зростання.

Попит формує ринок

У громадській спілці "Укрсадвинпром" наголосили, що трендом найближчих років є переорієнтація споживачів на сегмент дешевих алкогольних напоїв, зокрема вина та пива. Загалом в Україні зростає частка населення, котра вживає алкогольні напої. Про це свідчать дані дослідження ВООЗ у листопаді 2024 року щодо споживання алкогольних напоїв в Україні серед дорослих віком від 18 років. Так, за даними організації, торік алкоголь вживали 78% населення (82% чоловіків та 74,6% жінок), що майже не відрізняється від показників 2023-го. Водночас частка активних споживачів, які п’ють щонайменше раз на місяць, зросла з 50,8% до 57,3% (73,5% серед чоловіків і 42,5% серед жінок).

Алкоголь найбільш поширений серед молодших вікових груп: у віці 18-29 років його вживають 85,8%, у групі 30-44 роки — 83%, у 45-59 років — 79,5%, а серед людей 60+ років — 67,2%. Місця, де купують і споживають алкоголь, не змінились порівняно з попереднім роком. Здебільшого це супермаркети або магазини (81,9%), в інтернеті (2,9%), за кордоном (2,6%) або в інших місцях (0,6%). А споживають ці напої зазвичай вдома (70,9%) або в інших осіб (48,3%), а не у барах чи ресторанах (17,6%) або просто неба (11,1%). За типами напоїв у 2024 році 53,6% дорослих українців вживали пиво, 53,4% — вино, 51,2% — міцні алкогольні напої.

Тіньовий ринок залишається проблемою

Проблеми акцизного ринку, зокрема тіньового, залишаються актуальними в Україні. У розрізі всіх підакцизних товарів його обсяг, за оцінками експертів, сягає 31%. З метою зниження тіньового ринку законотворці планують запровадити систему електронного маркування та відстеження підакцизних товарів "еАкциз". Ця система має забезпечити повний контроль за виробництвом та обігом алкогольної продукції. Нині вона проходить тестування, а її повноцінний запуск запланований на 1 січня 2026 року. Однак у вересні цього року бізнес почав наполягати на відтермінуванні запровадження «еАкцизу» щонайменше на 10 місяців. За твердженням Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), натепер функціонал електронної системи залишається фрагментарним і далеким від повноцінної готовності до експлуатації. "еАкциз" мав повноцінно запрацювати з 1 березня 2025 року, але його запуск затримується. Також досі не ухвалені всі підзаконні акти, а розроблення програмного забезпечення відстає. В результаті тестування замість 10 місяців скоротиться до двох: система буде готова лише у листопаді 2025-го, а офлайн-застосунок — у січні 2026-го, коли вже запланований повний старт.

В ЕВА наголошують, що для бізнесу це критично, адже операторам ринку потрібен час, щоб інтегрувати нові ІТ-рішення, перевірити всі етапи руху підакцизної продукції: від виробника чи імпортера до покупця. З нового року імпорт та маркування продукції паперовими акцизними марками заборонять, а останній термін їхнього замовлення — 8 жовтня 2025-го, тому є ризик, що імпортери не встигнуть завезти товари з паперовими марками, отриманими у грудні.

Бізнес неодноразово попереджав владу про цю проблему. Влада запропонувала паралельно використовувати "еАкциз" та паперові марки у першій половині 2026-го. Це складний процес, який не скасовує ризики, серед яких:

зупинення роботи легального бізнесу та зрив ланцюгів постачання алкогольних і тютюнових виробів;

мільярдні втрати держбюджету через недонадходження акцизів, ПДВ і мита;

різке зростанням тіньового обігу підакцизної продукції;

зникнення легальної алкогольної та тютюнової продукції з полиць і ризики для здоров’я через споживання контрафакту.

Тож ЕВА закликало владу ухвалити зміни, щоб відтермінувати запуск "еАкцизу" та забезпечити щонайменше 10 місяців тестування всіх її компонентів. В результаті Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба запропонували продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року, щоб ринок встиг опанувати нові процеси та підготуватися до повного запуску.

На українському ринку, як і в усьому світі, триває тренд на зростання споживання безалкогольного пива. За даними ПрАТ "Укрпиво" станом на вересень 2025 року, індустрія зменшилася на 4,6% від початку року, хоча виробництво безалкогольного пива демонструє позитивну динаміку — +7,2%. Спостерігається високий попит на нові смаки та інновації, звідси і продовження зростання цікавості до крафтових сортів. Щодо паковання, то споживач дедалі частіше обирає формат банки. Аналітика того ж "Укрпива" свідчить про те, що на цей формат за період від початку року до вересня припадає вже чверть вироблених обсягів, і його частка з року в рік зростає. Для збереження лідерських позицій необхідно прийняти невизначеність як константу нашого часу, сприймати виклики гнучко і своєчасно, створювати продукти, які відповідають уподобанням споживачів без компромісів якості, вести бізнес відповідально та із забезпеченням стандартів сталості. Вікторія Шапронь директорка з маркетингу компанії AB InBev Efes Ukraine

Галузеві лідери

Carlsberg Україна

Кількість працівників: 1400

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

Carlsberg Ukraine — частина глобальної Carlsberg Group і один з найбільших данських інвесторів в Україні. Компанія має заводи у Львові, Києві та Запоріжжі. Потужності кожного з них становлять 200-400 млн л продукції на рік. Від 2022 року Carlsberg Україна інвестувала понад 2,5 млрд грн у відкриття локальної броварні, безпекові проєкти, розширення експортного напряму до 23 країн і виробництва продуктів у банках. Водночас компанія стала енергонезалежною, вклала понад 30 млн грн у розвиток освіти й науки, а у 2025-2027 роках планує інвестувати до 1,5 млрд грн щорічно. Carlsberg Ukraine входить до топ-10 роботодавців та є найбільшим платником податків у галузі.

Оболонь

Кількість працівників: 2161

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,8 млрд грн (дані "Української правди")

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,7 млрд грн (дані YouControl)

"Оболонь" — одна з найбільших українських компаній у сфері виробництва напоїв. Щороку корпорація випускає сотні мільйонів літрів пива, сидру, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, води. У портфелі понад 30 брендів, серед яких "Оболонь", "Живчик", "Прозора" та Beer Mix. Продукція представлена у 78 країнах, а компанія охоплює 71% українського експорту пива. "Оболонь" — перше приватизоване підприємство у незалежній Україні та новатор у впровадженні ПЕТ-пляшки. У 2024 році компанія сплатила понад 3 млрд грн податків, бізнес стабільно входить до п’ятірки найбільших платників галузі. Сьогодні "Оболонь" активно інвестує в альтернативну енергетику, зокрема у сонячні електростанції на виробництві.

AB InBev Efes Україна

Кількість працівників: 1088

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,4 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

"AB InBev Efes Україна" — спільне підприємство лідера світового пивоваріння Anheuser-Busch InBev та турецької Anadolu Efes. У компанії три броварні: у Чернігові, Миколаєві та Харкові. Входить до числа лідерів українського пивоварного ринку. У портфелі має: глобальні бренди — Bud, Corona Extra, Stella Artois, міжнародні — Hoegaarden, Leffe, Beck’s, а також локальні — "Чернігівське", "Рогань", "Янтар". "AB InBev Efes Україна" експортує продукцію до 14 країн, активно інвестує у розвиток власного виробництва, HoReCa-напрям, а також регулярно пропонує нові продукти, зокрема, у сегменті Hard Drink та безалкогольного пива. У 2025 році компанія отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на Міжнародному конкурсі пива.

Bayadera Group

Кількість працівників: 3497

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,6 млрд грн

Bayadera Group — провідний гравець алкогольної галузі України з часткою 35% у категорії горілки. У 2024 році завод "Національна горілчана компанія" виробив понад 124 млн пляшок продукції. За минулий рік та частину поточного компанія сплатила 10,9 млрд грн податків і зборів. Bayadera Group — другий за масштабами експортер української горілки з часткою 20%. Продукція активно зростає на ключових ринках: Польща (+200%), Німеччина (+70%), Ізраїль (+275%), ОАЕ (+400%). У 2024 році компанія відкрила нові ринки: Грецію, Тайвань, Оман, Катар і Корею, а також залучила партнерів у Новій Зеландії, Молдові, Іспанії, Казахстані та Кореї. Бізнес охоплює 15% ринку імпорту алкоголю, а виторг від імпортованої продукції минулого року становив 6,68 млрд грн.

Global Spirits Group

Кількість працівників: 4230

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2 млрд грн млрд грн

Global Spirits — один із найбільших алкогольних холдингів Європи. До складу входять ЛГЗ "Хортиця" та ПрАТ "Одеський коньячний завод" — підприємства з високотехнологічним обладнанням і давньою історією. Виробництво сягає понад 300 млн пляшок на рік, а продукція експортується до понад 87 країн. Центральний офіс компанії розташований у Нью-Йорку, а власна дистрибуція охоплює 31 штат США. У 2024 році Global Spirits в Україні вийшла на нові ринки мінеральної води та енергетиків і планує запустити 52 нові продукти з інвестиціями у 6 млн євро. Для цього проінвестували підприємство у Тернопільській області. Також компанія вклала понад 49 млн грн у модернізацію виробництва, зокрема в ЛГЗ "Хортиця".