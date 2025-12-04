Желаю крепкого: как восстанавливается рынок алкогольных напитков в Украине

Мировому рынку алкогольных напитков прочат рост в ближайшие пять лет. "ТОП-100" разбирался, воспользуются ли этим трендом украинские производители.

По прогнозу аналитиков IWSR, мировой рынок алкоголя продолжит расти: за пять лет его объем увеличится на $16 млрд, а за десятилетия — на $34 млрд. В Украине также наблюдается возобновление производства, впрочем, существенными остаются риски для отрасли, в частности, теневая торговля и производство контрафактной продукции.

Мировые настроения

Мировой объем продаж крепких спиртных напитков снизился на 2% в 2024 году, однако на нескольких ключевых рынках и в нескольких категориях был зафиксирован значительный рост. Так, потребление шотландского виски в Индии выросло на 6% в объемном и на 7% в стоимостном исчислении. Согласно прогнозам аналитиков, к 2027 году Индия станет крупнейшим рынком шотландского виски в мире. Также на мировом рынке наблюдался значительный рост продаж текилы на 2% в объемном и на 4% в стоимостном исчислении.

Что касается продаж пива, то в 2024 году наблюдалось падение, однако эта категория выигрывает от большей ориентации на премиальные бренды на нескольких ключевых рынках. В то же время, безалкогольные напитки продолжили уверенный рост: так, в категории пива продажи выросли на 9%. По прогнозу IWSR, в 2025 году безалкогольное пиво превзойдет по объему реализации эль и станет второй по размеру продаж категорией пива в мире. Главный операционный директор IWSR Эмили Нил отмечает, что тенденции роста рынка алкогольных напитков заметно сместились в сторону развивающихся рынков. Вероятно, Индия будет величайшим локомотивом роста следующего десятилетия, за ней последуют Бразилия и Мексика.

Украинское производство – восстановление продолжается

По данным "Евромонитор Интернешнл", в 2024 году в Украине выросли общие объемы продаж алкогольных напитков. Это стало продолжением восстановления рынка, которое началось в 2023 году. Однако, несмотря на постепенное восстановление рынка, продажи остаются несколько ниже уровня 2021 года, в частности, из-за миграции населения, временной оккупации некоторых регионов и падения потребительской способности украинцев.

На украинском рынке крепкого алкоголя доминируют три крупных игрока: Bayadera Group, Nemiroff и Global Spirits. Bayadera Group удерживает наибольшую долю рынка водки – примерно 35%, оставаясь ключевым экспортером. Nemiroff и Global Spirits также входят в топовые производители, активно развивают экспорт и обеспечивают основной объем производства водки, коньяка и бренди в Украине.

Отрасль в 2023-2024 годах стабилизировалась благодаря возобновлению производства и увеличению спроса, хотя на сегодняшний день рынок еще не достиг довоенного уровня. Так, в 2024 году производство этилового спирта в Украине заметно возросло. За первые 10 месяцев объем легального выпуска этанола увеличился примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время росла и ликероводочная индустрия: за первое полугодие 2025-го выручка производителей крепкого алкоголя была примерно на 5-6% выше, чем год назад. В то же время, налоговые поступления от этой отрасли не демонстрируют такого же динамичного роста. Это свидетельствует о проблемах с администрированием налогов и подтверждает давнюю слабость рынка – теневое производство. Теневой сегмент не только уменьшает бюджетные поступления, но создает неравные условия для легальных компаний и повышает риски для потребителей. Поэтому ключевыми задачами отрасли и государства остаются дальнейшая детенизация, прозрачное администрирование акцизов и стабильная налоговая среда.

По оценкам отраслевой организации пивоваров "Укрпиво", в 2024 году объем производства пива, кроме безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об., в Украине составил 140 млн декалитров, а это 104,8% к аналогичному периоду 2023-го. В то же время, этот показатель составляет лишь 82,4% к объемам производства в довоенный 2021-й. За первое полугодие 2025 года в Украине сварили 68,3 млн. декалитров пива, а это 100,6% к аналогичному периоду 2024-го. Следует отметить, что лидером украинского рынка пива остаются Carlsberg Ukraine, AB InBev Efes Ukraine и Первая частная пивоварня, стабильно наращивающая долю в премиальном сегменте.

Что касается винодельческой отрасли, то, по оценкам гастрономического и винного портала Drinks+, она понесла серьезные потери, ведь площади виноградников за последние годы сократились почти втрое, а производство — вдвое. Среди причин боевые действия, разрушение инфраструктуры, оккупация части территорий, нехватка государственной поддержки и финансов, низкие закупочные цены на виноград технических сортов. В то же время урожайность выросла примерно на треть.

Среди украинских виноделов выделяются несколько крупных игроков, среди которых: "Баядера Груп", которой принадлежит бренд "Коблево", SHABO, специализирующаяся на премиальных винах и активно экспортирующая продукцию, и Inkerman, работающий в среднем ценовом сегменте и поставляющий вина в украинские сети и за границу, а также "Шабо". Несмотря на сложности, появляются новые производители и бренды. В частности, "Вина Украины" уже представляют страну на международных выставках и постепенно занимают полки магазинов не только дома, но и за границей. Пока украинские производители не могут конкурировать с европейскими из-за ограниченного финансирования, но даже при таких условиях бренд украинского вина демонстрирует устойчивость и потенциал роста.

Спрос формирует рынок

В общественном союзе "Укрсадвинпром" подчеркнули, что трендом ближайших лет является переориентация потребителей на сегмент дешевых алкогольных напитков, в частности вина и пива. В целом в Украине растет доля населения, употребляющего алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные исследования ВОЗ в ноябре 2024 года по потреблению алкогольных напитков в Украине среди взрослых от 18 лет. Так, по данным организации, в прошлом году алкоголь употребляли 78% населения (82% мужчин и 74,6% женщин), что почти не отличается от показателей 2023 года. В то же время доля активных потребителей, пьющих, по меньшей мере, раз в месяц, возросла с 50,8% до 57,3% (73,5% среди мужчин и 42,5% среди женщин).

Алкоголь наиболее распространен среди младших возрастов: в возрасте 18-29 лет его употребляют 85,8%, в группе 30-44 года – 83%, в 45-59 лет – 79,5%, а среди людей 60+ лет – 67,2%. Места, где покупают и употребляют алкоголь, не изменились по сравнению с предыдущим годом. В основном это супермаркеты или магазины (81,9%), в интернете (2,9%), за границей (2,6%) или в других местах (0,6%). А потребляют эти напитки обычно дома (70,9%) или у других лиц (48,3%), а не в барах или ресторанах (17,6%) или под открытым небом (11,1%). По типам напитков в 2024 году 53,6% взрослых украинцев употребляли пиво, 53,4% - вино, 51,2% - крепкие алкогольные напитки.

Теневой рынок остается проблемой

Проблемы акцизного рынка, в частности, теневого, остаются актуальными в Украине. В разрезе всех подакцизных товаров его объем, по оценкам экспертов, составляет 31%. В целях снижения теневого рынка законодатели планируют ввести систему электронной маркировки и отслеживания подакцизных товаров "еАкциз". Эта система должна обеспечить полный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции. В настоящее время она проходит тестирование, а ее полноценный запуск намечен на 1 января 2026 года. Однако в сентябре этого года бизнес начал настаивать на отсрочке введения "еАкциза" минимум на 10 месяцев. По утверждению Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), в настоящее время функционал электронной системы остается фрагментарным и далеким от полноценной готовности к эксплуатации. "еАкциз" должен был полноценно заработать с 1 марта 2025 года, но его запуск задерживается. Также до сих пор не приняты все подзаконные акты, а разработка программного обеспечения отстает. В результате тестирование вместо 10 месяцев сократится до двух: система будет готова только в ноябре 2025-го, а офлайн-приложение — в январе 2026-го, когда уже запланирован полный старт.

В ЕВА отмечают, что для бизнеса это критично, ведь операторам рынка нужно время, чтобы интегрировать новые ИТ-решения, проверить все этапы движения подакцизной продукции: от производителя или импортера до покупателя. С нового года импорт и маркировку продукции бумажными акцизными марками запретят, а последний срок их заказа — 8 октября 2025, поэтому есть риск, что импортеры не успеют завезти товары с бумажными марками, полученными в декабре.

Бизнес неоднократно предупреждал власти об этой проблеме. Власти предложили параллельно использовать "еАкциз" и бумажные марки в первой половине 2026-го. Это сложный процесс, не отменяющий риски, среди которых:

остановка работы легального бизнеса и срыв цепей снабжения алкогольными и табачными изделиями;

миллиардные потери госбюджета из-за недопоступления акцизов, НДС и пошлины;

резкое ростом теневого обращения подакцизной продукции;

исчезновение легальной алкогольной и табачной продукции с полок и риски для здоровья из-за потребления контрафакта.

Поэтому в ЕВА призывали власти принять изменения, чтобы отсрочить запуск "еАкциза" и обеспечить не менее 10 месяцев тестирования всех ее компонентов. В результате Министерство цифровой трансформации и Государственная налоговая служба предложили продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года, чтобы рынок успел овладеть новыми процессами и подготовиться к полному запуску.

На украинском рынке, как и во всем мире, продолжается тренд по росту потребления безалкогольного пива. По данным ЧАО "Укрпиво" на сентябрь 2025 года, индустрия уменьшилась на 4,6% с начала года, хотя производство безалкогольного пива демонстрирует положительную динамику — +7,2%. Наблюдается высокий спрос на новые вкусы и инновации, отсюда и продолжающийся рост интереса к крафтовым сортам. Что касается упаковки, то потребитель все чаще выбирает формат банки. Аналитика того же "Укрпива" свидетельствует о том, что на этот формат за период с начала года до сентября приходится уже четверть производимых объемов, и его доля из года в год растет. Для сохранения лидерских позиций необходимо принять неопределенность как константу нашего времени, воспринимать вызовы гибко и своевременно, создавать продукты, соответствующие предпочтениям потребителей без компромиссов качества, вести бизнес ответственно и с обеспечением стандартов постоянства. Виктория Шапронь директор по маркетингу компании AB InBev Efes Ukraine

Отраслевые лидеры

Carlsberg Украина

Количество работников: 1400

Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,5 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

Carlsberg Ukraine – часть глобальной Carlsberg Group и один из крупнейших датских инвесторов в Украине. Компания имеет заводы во Львове, Киеве и в Запорожье. Мощности каждого из них составляют 200-400 млн. л продукции в год. С 2022 года Carlsberg Украина инвестировала более 2,5 млрд грн в открытие локальной пивоварни, проекты безопасности, расширения экспортного направления в 23 страны и производства продуктов в банках. В то же время, компания стала энергонезависимой, вложила более 30 млн грн в развитие образования и науки, а в 2025-2027 годах планирует инвестировать до 1,5 млрд грн ежегодно. Carlsberg Ukraine входит в топ-10 работодателей и является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли.

Оболонь

Количество работников: 2161

Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,8 млрд грн (данные "Украинской правды")

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 6,7 млрд грн (данные YouControl)

"Оболонь" - одна из крупнейших украинских компаний в сфере производства напитков. Ежегодно корпорация выпускает сотни миллионов литров пива, сидра, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, воды. В портфеле более 30 брендов, среди которых "Оболонь", "Живчик", "Прозрачная" и Beer Mix. Продукция представлена в 78 странах, а компания включает 71% украинского экспорта пива. "Оболонь" — первое приватизированное предприятие в независимой Украине и новатор по внедрению ПЭТ-бутылки. В 2024 году компания уплатила более 3 млрд грн налогов, бизнес стабильно входит в пятерку крупнейших плательщиков отрасли. Сегодня "Оболонь" активно инвестирует в альтернативную энергетику, в частности, в солнечные электростанции на производстве.

AB InBev Efes Украина

Количество работников: 1088

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,4 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

"AB InBev Efes Украина" - совместное предприятие лидера мирового пивоварения Anheuser-Busch InBev и турецкой Anadolu Efes. У компании три винокурни: в Чернигове, Николаеве и Харькове. Входит в число лидеров украинского пивоваренного рынка. В портфеле есть: глобальные бренды - Bud, Corona Extra, Stella Artois, международные - Hoegaarden, Leffe, Beck's, а также локальные - "Черниговское", "Рогань", "Янтарь". "AB InBev Efes Украина" экспортирует продукцию в 14 стран, активно инвестирует в развитие собственного производства, HoReCa-направление, а также регулярно предлагает новые продукты, в частности, в сегменте Hard Drink и безалкогольного пива. В 2025 году компания получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на Международном конкурсе пива.

Bayadera Group

Количество работников: 3497

Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,7 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 6,6 млрд грн

Bayadera Group – ведущий игрок алкогольной отрасли Украины с долей 35% в категории водки. В 2024 году завод "Национальная водочная компания" произвел более 124 млн бутылок продукции. За прошлый год и часть текущего компания уплатила 10,9 млрд. грн. налогов и сборов. Bayadera Group – второй по масштабам экспортер украинской водки с долей 20%. Продукция активно растет на ключевых рынках: Польша (200%), Германия (70%), Израиль (275%), ОАЭ (400%). В 2024 году компания открыла новые рынки: Грецию, Тайвань, Оман, Катар и Корею, а также привлекла партнеров в Новой Зеландии, Молдове, Испании, Казахстане и Корее. Бизнес охватывает 15% рынка импорта алкоголя, а выручка от импортируемой продукции в прошлом году составила 6,68 млрд грн.

Global Spirits Group

Количество работников: 4230

Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,7 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2 млрд грн млрд грн

Global Spirits – один из крупнейших алкогольных холдингов Европы. В состав входят ЛВЗ "Хортица" и ЧАО "Одесский коньячный завод" - предприятия с высокотехнологичным оборудованием и давней историей. Производство достигает более 300 млн бутылок в год, а продукция экспортируется более чем в 87 стран. Центральный офис компании находится в Нью-Йорке, а собственная дистрибуция охватывает 31 штат США. В 2024 году Global Spirits в Украине вышла на новые рынки минеральной воды и энергетиков и планирует запустить 52 новых продукта с инвестициями в 6 млн. евро. Для этого проинвестировали предприятие в Тернопольской области. Также компания вложила более 49 млн. грн. в модернизацию производства, в частности в ЛВЗ "Хортица".