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Государство выплатит аграриям 240,6 млн грн компенсации за украинскую технику

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Государство выплатит аграриям 240,6 млн грн компенсации / Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства перечислило банкам-участникам средства для выплат по апрельским заявкам в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Государство должно компенсировать агропроизводителям 240,6 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Министерство экономики .

В апреле агропроизводители подали 823 заявки на компенсацию стоимости 1312 единиц агротехники и оборудования. Общая стоимость приобретенной техники составила 1,15 млрд. грн. с НДС.

Среди приобретенной техники и оборудования - почвообрабатывающая техника, прицепы и полуприцепы разных моделей, оборудование для транспортировки и хранения зерна, опрыскиватели, кран-манипулятор, трактор, теплогенераторы, дизельная насосная станция, автомобильные весы и другое оборудование украинского производства.

"В перечне техники и оборудования, приобретенных с компенсацией 25% в апреле, есть продукция почти всех производителей — участников программы: от лидеров отрасли до небольших ФЛПов. Каждый из них получил дополнительный доход, который в дальнейшем обернется расширением производства, новыми рабочими местами и налогами", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельской местности.

По данным министерства, с момента возобновления программы в апреле 2024 года по апрель 2026 года 10,9 тыс. сельхозпредприятий приобрели 18,2 тыс. единиц техники и оборудования более чем на 13,3 млрд грн по НДС. Общая сумма частичной компенсации за этот период составила около 2,8 млрд грн.

В апреле правительство расширило условия программы для фермеров и агропереработчиков в прифронтовых областях. Аграрии, в которых 80% и более земель расположены на территориях боевых действий, могут получить компенсацию в 40% стоимости агротехники и оборудования украинских производителей без НДС.

Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащие не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий техники, в частности, комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, действуют специальные условия.

Чтобы воспользоваться программой, агропроизводитель должен выбрать технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. В настоящее время список содержит 13 680 позиций от 147 украинских производителей.

Заметим, в марте украинские аграрии получили рекордную компенсацию за приобретенную отечественную технику и оборудование в рамках государственной программы "Сделано в Украине" – 353,8 млн. грн. Это самая большая ежемесячная выплата с момента возобновления программы в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко