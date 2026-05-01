В марте аграрии получат рекордную компенсацию за технику: как работает программа

агро
Украинские аграрии получат 353,8 млн грн компенсации за приобретенную отечественную технику и оборудование в рамках государственной программы "Сделано в Украине". Это самая большая ежемесячная выплата с момента возобновления программы в 2024 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Выплаты получат 1113 сельхозпроизводителей, которые в марте 2026 года приобрели 2316 единиц техники. Общий объем закупок составил 1,7 млрд. грн.

Что закупали аграрии:

  • технику для обработки почвы
  • оборудование для животноводства
  • системы орошения
  • технику для защиты растений
  • оборудование для транспортировки, сушки и хранения

Активнее всего программой воспользовались аграрии:

  • Кировоградской области
  • Винницкой области
  • Полтавской области
  • Черкасской области
  • Хмельницкой области

По числу приобретенной техники лидируют Тернопольская, Киевская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.

Всего с апреля 2024 программой воспользовались более 10 тысяч агропроизводителей. Они приобрели почти 17 тысяч единиц техники на сумму 12,2 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн компенсировало государство.

Как работает программа:

  • государство компенсирует 25% стоимости техники (без НДС)
  • техника должна содержать не менее 60% украинских компонентов
  • для отдельных категорий действуют специальные условия
  • заявку нужно подавать через уполномоченный банк

В программе принимают участие 34 банка, а перечень техники включает 13 680 позиций от 147 украинских производителей.

Отдельно правительство расширило программу для прифронтовых регионов. Аграрии, в которых более 80% земель находятся в зоне боевых действий, могут получить компенсацию 40% стоимости техники.

Программа направлена на поддержку внутреннего производства, увеличение спроса на украинскую технику и стимулирование инвестиций в агросектор.

За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования.   аграрии и предприятия агропереработки приобрели продукцию   более чем на 10,5 млрд. грн. с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".

Автор:
Татьяна Гойденко