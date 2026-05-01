В марте аграрии получат рекордную компенсацию за технику: как работает программа

Украинские аграрии получат 353,8 млн грн компенсации за приобретенную отечественную технику и оборудование в рамках государственной программы "Сделано в Украине". Это самая большая ежемесячная выплата с момента возобновления программы в 2024 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Выплаты получат 1113 сельхозпроизводителей, которые в марте 2026 года приобрели 2316 единиц техники. Общий объем закупок составил 1,7 млрд. грн.

Что закупали аграрии:

технику для обработки почвы

оборудование для животноводства

системы орошения

технику для защиты растений

оборудование для транспортировки, сушки и хранения

Активнее всего программой воспользовались аграрии:

Кировоградской области

Винницкой области

Полтавской области

Черкасской области

Хмельницкой области

По числу приобретенной техники лидируют Тернопольская, Киевская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.

Всего с апреля 2024 программой воспользовались более 10 тысяч агропроизводителей. Они приобрели почти 17 тысяч единиц техники на сумму 12,2 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн компенсировало государство.

Как работает программа:

государство компенсирует 25% стоимости техники (без НДС)

техника должна содержать не менее 60% украинских компонентов

для отдельных категорий действуют специальные условия

заявку нужно подавать через уполномоченный банк

В программе принимают участие 34 банка, а перечень техники включает 13 680 позиций от 147 украинских производителей.

Отдельно правительство расширило программу для прифронтовых регионов. Аграрии, в которых более 80% земель находятся в зоне боевых действий, могут получить компенсацию 40% стоимости техники.

Программа направлена на поддержку внутреннего производства, увеличение спроса на украинскую технику и стимулирование инвестиций в агросектор.

За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования. аграрии и предприятия агропереработки приобрели продукцию более чем на 10,5 млрд. грн. с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".