В марте аграрии получат рекордную компенсацию за технику: как работает программа
Украинские аграрии получат 353,8 млн грн компенсации за приобретенную отечественную технику и оборудование в рамках государственной программы "Сделано в Украине". Это самая большая ежемесячная выплата с момента возобновления программы в 2024 году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .
Выплаты получат 1113 сельхозпроизводителей, которые в марте 2026 года приобрели 2316 единиц техники. Общий объем закупок составил 1,7 млрд. грн.
Что закупали аграрии:
- технику для обработки почвы
- оборудование для животноводства
- системы орошения
- технику для защиты растений
- оборудование для транспортировки, сушки и хранения
Активнее всего программой воспользовались аграрии:
- Кировоградской области
- Винницкой области
- Полтавской области
- Черкасской области
- Хмельницкой области
По числу приобретенной техники лидируют Тернопольская, Киевская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.
Всего с апреля 2024 программой воспользовались более 10 тысяч агропроизводителей. Они приобрели почти 17 тысяч единиц техники на сумму 12,2 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн компенсировало государство.
Как работает программа:
- государство компенсирует 25% стоимости техники (без НДС)
- техника должна содержать не менее 60% украинских компонентов
- для отдельных категорий действуют специальные условия
- заявку нужно подавать через уполномоченный банк
В программе принимают участие 34 банка, а перечень техники включает 13 680 позиций от 147 украинских производителей.
Отдельно правительство расширило программу для прифронтовых регионов. Аграрии, в которых более 80% земель находятся в зоне боевых действий, могут получить компенсацию 40% стоимости техники.
Программа направлена на поддержку внутреннего производства, увеличение спроса на украинскую технику и стимулирование инвестиций в агросектор.
За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования. аграрии и предприятия агропереработки приобрели продукцию более чем на 10,5 млрд. грн. с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".